Brutale Messer-Attacke: Streit unter Freunden läuft aus dem Ruder - Täter auf der Flucht

Bayreuth - zu einer brutalen Attacke kam es am Freitagabend im bayerischen Bayreuth. Zwei Freunde waren in einer Wohnung zu Gange, als plötzlich ein Streit eskaliert. Völlig unvermittelt stach ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer in den Kopf - anschließend flüchtete der 33-jährige Tatverdächtige. Er konnte bis jetzt nicht gefunden werden.

Bayreuth: Versuchtes Tötungsdelikt am Freitagabend - Täter flüchtig

Wie die Polizei berichtet, sollen sich die beiden Männer am Freitagabend in der Wohnung des Tatverdächtigen im Stadtgebiet von Bayreuth aufgehalten haben. Aus bislang noch unbekannter Ursache sollen die beiden in einen Streit geraten sein. Dabei soll der Verdächtige völlig unvermittelt auf seinen Kontrahenten eingestochen haben - auf den Kopf. Dabei fügte er dem Mann Verletzungen zu. Nach der Tat in der Wohnung, die sich in Bayreuth in der St.-Wolfgang Straße befindet, machte sich der Angreifer aus dem Staub.

In Bayreuth: Mann attackiert Kontrahenten mit Messer - lebensbedrohliche Verletzungen

Die Polizei Bayreuth leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch Beamte mit Personensuchhunden eingesetzt waren. Bislang konnte der Flüchtige jedoch nicht festgenommen werden. Den Angegriffenen transportierte der Rettungsdienst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort gelang es den Ärzten, seinen Zustand durch eine Notoperation zu stabilisieren.

Bayreuth in Oberfranken: Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Spezialisten der Spurensicherung nahmen noch in der Nacht vor Ort ihre Tätigkeiten auf.

