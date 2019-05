Polizist geht zum Frühdienst - und entdeckt zufällig vermisste Frau

Ein Polizist hat sich am Mittwochmorgen auf den Weg zu seinem Frühdienst gemacht. Dabei lief ihm eine Frau über den Weg, die ihn sofort handeln ließ.

Bayreuth - Als ein Polizist in Bayreuth am Mittwochmorgen zu seinem Frühdienst aufbrach, ahnte er noch nicht, dass sein Arbeitsweg ein ganz besonderer werden würde - denn er beendete einen Vermisstenfall.

Wie die Polizei berichtet, war der Polizist gegen 5.30 Uhr zu seinem Dienst aufgebrochen. Dabei fiel ihm in Heinersreuth eine Frau auf. Sie war gerade in der Bayreuther Straße in Richtung Altenplos unterwegs. Der aufmerksame Mann erkannte die 60-Jährige sofort - denn sie galt seit einem Tag als vermisst.

Bayreuth: Vermisste Frau verwirrt, aber unverletzt

Die Frau war leicht verwirrt, aber unverletzt. Dennoch wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

mm/tz