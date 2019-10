Erster Weihnachtsmarkt in Deutschland eröffnet: Besucher in kuriosem Outfit - sie erleben Überraschung

Der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands 2019 ist eröffnet. Für Mutige, die in Badekleidung kommen, haben sich die Veranstalter etwas Besonderes ausgedacht.

Update vom 18. Oktober, 7.57 Uhr: Der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands hat geöffnet. Seit Donnerstagnachmittag können sich die Besucher der Festspielstadt Bayreuth bei Glühwein und Weihnachtsmusik in adventliche Stimmung bringen.

Auch bei sonnigen 17 Grad ließen sich das einige Leute nicht zweimal sagen. Besonders kurios: einige Gäste kamen in Badeoutfits. Die Veranstalter hatten angekündigt, dass es für sie eine besondere Überraschung geben werde. Tatsächlich gab es für die „Badegäste“ die Möglichkeit, sich neben den Buden in einer Sauna aufzuwärmen.

+ Bayreuther Winterdorf eröffnet © dpa / Nicolas Armer

Das Bayreuther Winterdorf hat ab nun täglich von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Sonntags öffnet das Winterdorf seine Pforten ab 13 Uhr.

Bayreuth: Frühester Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet

Update vom 17. Oktober, 9.57 Uhr: Heute ist es soweit. Der erste Weihnachtsmarkt öffnet seine Buden in Bayreuth. Den ersten Glühwein oder das erste Bier können Besucher bereits am Vormittag trinken. Ab 17 Uhr startet dann die Eröffnungsfeier. 574 Personen haben bei der Facebook-Veranstaltung für die Eröffnungsfeier bereits zugesagt. Über 7.500 Menschen sind an der Veranstaltung am Abend interessiert.

Erster Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet am 17. Oktober in Bayreuth

Bayreuth - „Ja ist denn heut schon Weihnachten?“ hat Franz Beckenbauer einst gefragt. Noch nicht ganz, aber das hält das Winterdorf in Bayreuth nicht davon ab am Donnerstag, 17. Oktober, die Tore zu öffnen.

Die Betreiber sind stolz: „Wenn wir am 17. Oktober das Winterdorf eröffnen, sind wir wieder einmal der erste Weihnachtstreff in ganz Deutschland und sicher auch in Europa“.

Weihnachtsdorf in Bayreuth: Besucher in Badekleidung können Preise gewinnen

Weihnachtsmarkt im Oktober, noch dazu bei gutem Wetter? Immerhin sind 18 Grad und ein Sonne-Wolken-Mix vorhergesagt. Die Veranstalter haben sich deshalb etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wer am Eröffnungstag in Badekleidung vorbeikommt, kann einen tollen Preis gewinnen. Was es zu gewinnen gibt, wurde noch nicht verraten.

Seit 2004 gibt es das Winterdorf schon. Ein komplettes Hüttendorf wird neben den noch geöffneten Eisdielen aufgebaut und lockt pro Saison mehr als 120.000 Besucher an.

Video: Leckeres Glühwein-Rezept

Erster Weihnachtsmarkt eröffnet in Bayreuth. Was halten Sie davon? Machen Sie mit und stimmen Sie ab!

Bayreuth: Glühwein und Bier auf Weihnachtsmarkt

Für Glühwein, Bier und ausreichend zu Essen ist gesorgt, auch die Musik kommt nicht zu kurz. Sogar Alt-OB Dr. Michael Hohl und Uni-Präsident Prof. Dr. Stefan Leible werden am DJ-Pult stehen und für ordentlich Stimmung sorgen. Geöffnet bleibt das Winterdorf bis zum 31. Dezember. Auf einen umstrittenen Werbespot für vegane Schokolade reagierte der Bayerische Bauernverband schockiert.

2018 haben wir für Sie bereits die schönsten Weihnachtsmärkte Münchens vorgestellt. (Merkur.de*)Vielleicht auch eine Anregung für 2019? Damit es auf dem Weihnachtsmarkt keine böse Überraschung gibt, haben wir Tipps, wie Sie Langfinger erkennen können. (Merkur.de*)

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.