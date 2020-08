Ader geplatzt! Mann bricht auf Straße zusammen: Busfahrer (40) springt aus Fahrzeug und rettet ihm das Leben

Ein Mann ist in Bayreuth auf einer Straße zusammengebrochen. Ein Busfahrer bemerkte dies, sprang aus seinem Fahrzeug und rettete dem Mann das Leben.

Ein Busfahrer ist in Bayreuth am Donnerstag zum Lebensretter geworden.

Er bemerkte einen Passanten, der zusammenbrach.

Bei dem Mann war eine Krampfader geplatzt, er blutete stark.

Bayreuth - Ein Linienbusfahrer hat in Bayreuth einem Passanten am Donnerstag (20. August) das Leben gerettet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Bayreuth (Bayern): Passant bricht zusammen - Busfahrer reagiert sofort

Demnach fuhr der 40-jährige Busfahrer gegen 10.30 Uhr die Hegelstraße entlang, als er einen Passanten bemerkte, der auf dem Gehweg zusammenbrach. Die Ursache für den Zusammenbruch war eine geplatzte Krampfader, die zu einer massiven Blutung am rechten Bein des Mannes (70) führte.

Krampfader geplatzt: Busfahrer (40) rettet Mann (70) in Bayreuth das Leben

Der Busfahrer reagierte sofort, sprang aus seinem Fahrzeug und drückte die Schlagader ab, um den Blutverlust zu reduzieren. Zeitgleich setzte der 40-Jährige einen Notruf ab, wie die Polizei mitteilte. Als der Rettungsdienst eintraf, übernahmen die Sanitäter die Erstversorgung und brachten den 70-jährigen Mann in ein Krankenhaus.

Als ein 70-Jähriger auf einem Gehweg in #Bayreuth zusammenbrach, reagierte ein 40-jähriger #Busfahrer sofort. Um den Blutverlust einer geplatzten Krampfader zu reduzieren, drückte er die Schlagader ab und rief zeitgleich den #Notruf.#Polizeimeldungenhttps://t.co/xbwOI2rABk pic.twitter.com/fOAMwJvatx — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) August 21, 2020

Busfahrer rettet Mann in Bayreuth das Leben: Die Polizeimeldung im Wortlaut

„Gegen 10.30 Uhr fuhr der Linienbusfahrer die Hegelstraße entlang, als der 40-Jährige einen Passanten bemerkte, der auf dem Gehweg zusammenbrach. Die Ursache hierfür war eine geplatzte Krampfader, die zu einer massiven Blutung am rechten Bein des 70-jährigen Mannes führte. Der Stadtbusfahrer reagierte sofort, sprang aus seinem Fahrzeug, drückte die Schlagader ab, um den Blutverlust zu reduzieren und setzte zeitgleich einen Notruf ab. Als der Rettungsdienst eintraf, übernahmen die Sanitäter Erstversorgung und transportierten den 70-Jährigen in ein Krankenhaus.“

