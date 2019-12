„Weihnachtswunder“: Frau (18) rast frontal in Auto mit Säugling an Bord 

In Bayreuth kam es zu einem Unfall. Eine Fahranfängerin übersah ein entgegenkommendes Auto. Mit an Bord war ein Säugling - gerade einmal drei Wochen alt.

Eine 18-jährige Fahranfängerin verursachte in Bayreuth einen Unfall

Ein drei Wochen altes Baby war ebenfalls im Auto

Die Polizei spricht von einem „Weihnachtswunder“

Bayreuth - Eine Fahranfängerin löste in Bayreuth einen Unfall aus. Die 18-Jährige krachte auf einer Kreuzung frontal in ein Auto. Im entgegenkommenden Auto befand sich ein Säugling, wie infranken.de berichtet. Das Baby überlebte - wie durch ein Wunder.

Bayreuth/Bayern: Fahranfängerin verursacht Unfall - Säugling mit an Bord

Wie das Portal berichtet, ereignete sich der Unfall am Montagabend inBayreuth. Demnach übersah die 18-Jährige ein entgegenkommendes Auto, als sie gerade von der Albrecht-Dürer-Straße in den Hohenzollernring in Bayreuth abbiegen wollte. Weiter heißt es, stieß sie auf der Kreuzung in ein entgegenkommendes Auto. Demnach waren in den Autos jeweils drei Personen - eine davon war ein Säugling - im Alter von drei Wochen.

In Bayreuth: Säugling in Unfall verwickelt - Fahranfängerin kracht in Auto

Wie infranken.de berichtet, spricht die Polizei von einem „Weihnachtswunder.“ Denn: Alle Beteiligten blieben unverletzt - auch das kleine Baby. Wie die Polizei berichtet, waren die Autos derartig beschädigt, dass beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

---

