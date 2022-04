Nach Sieg über den FC Bayern II: Drei Fußballspieler aus Bayreuth krankenhausreif geprügelt

Von: Thomas Eldersch

Drei Spieler der Spielvereinigung Bayreuth wurden nach dem Sieg gegen die zweite Mannschaft des FCB krankenhausreif geprügelt. © IMAGO/Peter Kolb

In der Nacht auf Dienstag wurden drei Spieler des Regionalligisten SpVgg Bayreuth brutal zusammengeschlagen. Die Täter sind weiterhin flüchtig.

Bayreuth – Mit 4:0 schickte der Tabellenführer der Regionalliga Bayern, die SpVgg Bayreuth, den direkten Verfolger aus München, den FC Bayern II, nach Hause. Eine Machtdemonstration. Dementsprechend fiel auch die Freude der Kicker aus. Bis spät in die Nacht wurde im Club „Fabrik“ in Bayreuth gefeiert. Gegen 3 Uhr in der Nacht dann das jähe Ende einer gelungenen Spieltagssause. Vier Männer griffen drei der Spieler an und prügelten sie krankenhausreif.

Angriff auf Bayreuth-Spieler: Unbekannte prügeln Kicker krankenhausreif

„Es hätte das schönste Fußballfest der letzten 35 Jahre werden können. Bis in den späten Abend hinein war es das auch. Ehe die unschönsten Szenen seit vielen Jahren diesen wunderbaren Tag vollends konterkarierten.“ Damit beginnt der Post der SpVgg Bayreuth auf Facebook zu dem Vorfall in der Nacht auf Dienstag. Drei Spieler wurden zwischen 2 und 4 Uhr vor dem Lokal in der Erlanger Straße von vier Unbekannten angegriffen. Dabei gingen die Täter wohl äußerst brutal vor. Denn weiter heißt es: „Zwei Spieler mussten in die Intensivstation eingeliefert werden, ein Akteur liegt weiterhin aufgrund einer erlittenen schweren Kopfverletzung derzeit noch zur Beobachtung im Krankenhaus.“

Aber was war geschehen? Anscheinend suchten die vier Unbekannten schon zuvor Streit. Sie pöbelten wohl auch andere Anwesende an. Dann suchten sie sich wohl einen Spieler aus, der die ganze Aggression zu spüren bekam. Auf Facebook heißt es weiter: „Noch am Boden liegend traten die Täter auf das bewusstlose erste Opfer ein – der Spieler hatte Glück im Unglück. Auch durch das couragierte und schnelle Eingreifen seiner beiden Teamkameraden wurde schlimmstes verhindert.“ Gegen die vier Angreifer wurde mittlerweile Anzeige erstattet.

Angriff auf Bayreuther Spieler: Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Inzwischen haben alle Spieler das Krankenhaus wieder verlassen, heißt es in einem Facebook-Post von Donnerstag, 21. April. Mannschaftsarzt Wolfgang Gruber berichtet: „Zum Glück sind außer ausgeschlagenen Zähnen, schweren Gehirnerschütterungen, Platzwunden und Prellungen keine bedrohlichen Verletzungen festzustellen.“ Er bedankt sich auch im Namen des Vereins für die vielen Genesungswünsche und die Anteilnahme. Weiter hofft er, dass die jungen Spieler das Erlebte auch psychisch gut wegstecken mögen.

Der Vorfall zeigt, wie aufmerksam wir alle die Entwicklungen in unserer Gesellschaft verfolgen und manchmal auch gegensteuern müssen. Dieses Ereignis hatte nur am Rande mit Fußball zu tun. Bemerkenswert ist die niedrige Hemmschwelle der Täter und die Brutalität, auch auf am Boden liegende wehrlose Menschen wegen Nichts einzutreten.

Dass der Vorfall wohl wirklich nichts mit Fußball zu tun hatte, zeigt auch eine Aussage des Vereins. Dieser schreibt auf Facebook: „Um Vermutungen zu vermeiden und direkt zu entkräften, möchten wir hiermit klarstellen, dass es sich bei den Tätern augenscheinlich nicht um Anhänger des FC Bayern handelt!“ Währenddessen sucht die Polizei Bayreuth weiter nach den unbekannten Angreifern. Zeugen, die zwischen 2 und 4 Uhr in der Nacht auf Dienstag auf der Erlanger Straße unterwegs waren, sollen sich dringend melden. Die Telefonnummer der Dienststelle lautet (0921) 5 06 21 30. (tel)

