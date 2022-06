Unbekannter stiehlt in Bayreuth Goldbarren im Wert von 800.000 Euro: Kripo ermittelt

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Ein Unbekannter stahl in Bayreuth Goldbarren im Wert von 800.000 Euro. (merkur-Collage) © Polizei Bayreuth

Aus einem Transporter heraus hat ein Unbekannter Goldbarren im Wert von 800.000 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Bayreuth - Goldbarren im Wert von rund 800.000 Euro hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag (31. Mai) in Bayreuth aus einem Transportfahrzeug gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag (3. Juni) mitteilte, drang der Täter oder die Täterin in den Transporter einer Logistikfirma ein und holte die Goldbarren heraus. Auf einem Überwachungsvideo ist demnach zu sehen, wie der Täter oder die Täterin das Gold auf einem Lastentrolley, der einer Sackkarre ähnelt, verstaut und anschließend in unbekannte Richtung flüchtet.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Unbekannter stiehlt Goldbarren im Wert von 800.000 Euro: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Dafür gibt sie folgende Beschreibung heraus.

Gesucht wird ein Mann oder eine Frau, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß.

Die Person war bekleidet mit einer Jeans, einem dunkleren Kapuzenpullover, einer Schirmmütze und darüber die Kapuze des Pullovers. Zudem hatte er dunkle Turnschuhe mit weißem Sohlenrand, dunkle Handschuhe sowie einen hellen Mund-/Nasenschutz an.

Bei sich hatte er oder sie, eine dunkle Tasche und einen Lastentrolly.

Diebstahl von Goldbarren in Bayreuth: Kripo ermittelt

Zeugenhinweise können an die Kripo Bayreuth unter Telefon (0921) 50 60 gerichtet werden. Dabei steht vor allem im Mittelpunkt, wer an dem besagten Dienstagnachmittag zwischen 16.51 und 17.11 Uhr im Bereich der Weiherstraße eine Person wahrgenommen hat, die auf die Beschreibung passt. Drei weitere zentrale Fragen sind: „Wer kann Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug oder Mittäter geben?“, „Wer kann Hinweise zur Fluchtrichtung geben?“ sowie „Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?“ (ly mit afp)

In Regensburg haben Kupferdiebe auf einer Baustelle zugeschlagen.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.