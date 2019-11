Mann gerät plötzlich auf Gegenfahrbahn und prallt in VW - er stirbt noch an Unfallstelle

Am Dienstagabend (12. November) kam ein 38-jähriger Mann bei einem schweren Unfall ums Leben. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen VW.

Auf der B12 im Landkreis Bayreuth hat sich ein tödlicher Unfall ereignet.

Ein 38-Jähriger geriet in den Gegenverkehr.

Die Ursache ist noch unklar.

Trockau - Am Dienstagabend zog sich ein 38-Jähriger bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße nördlich von Trockau tödliche Verletzungen zu. Kurz vor 17.30 Uhr war der Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße BT43 von Norden kommend Richtung Trockau unterwegs. Das teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam er aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Volkswagen einer 60-jährigen Frau aus dem Landkreis Bayreuth zusammen.

Bayreuth: Mann in Auto eingeklemmt - er stirbt an Unfallstelle

Der 38-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes und der Verformung seines Wagens in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 38-Jährigen aus seinem Wagen, ein Notarzt versuchte den Mann zu reanimieren, doch er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Die entgegenkommende Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Unfall im Landkreis Bayreuth: Sachverständiger soll Ursache klären

Beide Unfallfahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 50.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth beauftragte einen Unfallsachverständigen zur Klärung der genauen Unfallursache. Die Kreisstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Autos über mehrere Stunden komplett gesperrt. Das teilte die Polizei mit.

