Unfassbar: Frau muss zum Drogenprozess - und hat Crystal dabei

Eine Frau ist wegen eines Drogenprozesses vor Gericht erschienen und hat Crystal in ihrer Handtasche. Doch das ist nicht der einzige Fund der Polizisten.

Bayreuth - Ausgerechnet zu ihrem Drogenprozess in Bayreuth ist eine Frau mit Rauschgift im Gepäck erschienen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fanden Justizbeamte bei der Einlasskontrolle am Amtsgericht Tütchen mit Crystal in der Handtasche der 32-jährigen Sächsin. Auch bei zwei Männern, die die Frau begleiteten, wurden die Beamten fündig.

Die Polizei durchsuchte das Auto des Trios und fand neben rund 30 Gramm Crystal, mehr als 50 Ecstasy-Tabletten und einigen LSD-Trips auch etwas Marihuana und Rauschgiftutensilien im Rucksack des 37-Jährigen. Beim anderen Begleiter stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz vorliegt.

Ein Test bestätigte, dass der 40-Jährige noch immer unter Drogeneinfluss stand. Die beiden Männer wurden festgenommen. Auf die Frau kommt nun ein neues Strafverfahren zu.

dpa

