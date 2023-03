Verdi ruft zu weiteren Streiks in Bayern auf: Viele Regionen betroffen - Schwerpunkt München

Von: Adriano D'Adamo

Kurz vor der nächsten Tarifverhandlung ruft Verdi zu weiteren Streiks in Bayern auf. Die ersten Warnstreiks diese Woche haben bereits begonnen und weitere Gewerkschaften wollen sich dem Vorhaben anschließen.

Update vom 23. März, 14.33 Uhr: Alle Informationen zum geplanten Mega-Streik am Montag (27. März) in Bayern lesen Sie hier.

Update vom 21. März, 7.14 Uhr: Eine Woche vor der nächsten Tarif-Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst nehmen die Warnstreiks in Bayern an Intensität zu. In einigen Regionen ist auch der Nahverkehr betroffen. Für München ist ein „Großstreiktag“ angekündigt, der Nahverkehr rollt dort aber.

Die Warnstreiks im Freistaat steuern auf ihren Wochenhöhepunkt zu. Am Dienstag sind Aktionen im öffentlichen Dienst in München sowie den Bezirken Oberpfalz, Ingolstadt, Niederbayern, Oberfranken Ost und Schweinfurt geplant. Am Mittwoch folgen Mittelfranken, Würzburg/Aschaffenburg, Oberfranken-West, Niederbayern und Oberfranken-Ost. Teilweise sind auch Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr zu erwarten.

„Großstreiktag“ in München - Nahverkehr nicht beteiligt

Für München hat Verdi einen „Großstreiktag“ angekündigt. Hier sind praktisch alle Bereiche des öffentlichen Dienstes mit Zehntausenden Beschäftigten zum Warnstreik aufgerufen. Das betrifft neben Kitas und Abfallwirtschaft unter anderem die komplette Stadtverwaltung, Straßenreinigung, weite Teile der Stadtwerke, die München Klinik und die Stadtsparkasse. Außerdem gibt es Arbeitsniederlegungen in Jobcentern, beim Kreisjugendring, in umliegenden Kreisen in den Städten, Gemeinden und Landratsämtern sowie bei Bundeswehr und Behinderteneinrichtungen.

Der Nahverkehr in München beteiligt sich dagegen aktuell nicht an den Warnstreiks. Hier haben die Beschäftigten mit dem Angebot der Münchner Verkehrsgesellschaft, in Zukunft den Flächentarifvertrag zu übernehmen, bereits einen Teil ihrer Ziele erreicht. In Regensburg und Bayreuth ist dagegen der Busverkehr betroffen.

Die ersten haben schon begonnen: Verdi ruft zu weiteren Streiks in Bayern auf

Erstmeldung vom 20. März: Augsburg - Die nächsten Tarifverhandlungen für die Gewerkschaft Verdi stehen kurz bevor. Um im Vorfeld mehr Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, ruft die Gewerkschaft zu weiteren Streiks im öffentlichen Dienst auf. In Augsburg, Kempten und dem Allgäu haben am Montag (20. März) die ersten Warnstreiks im öffentlichen Dienst bereits begonnen. Weitere Städte sollen diese Woche noch folgen.

Von Niederbayern bis Oberfranken: In Bayern wird diese Woche gestreikt

Ein Warnstreik hat den Nahverkehr mit Ausnahme von wenigen Bussen und Straßenbahnen in Augsburg am Montag größtenteils lahmgelegt. Am Dienstag ruft die Gewerkschaft Verdi zu Streiks in Ingolstadt, Schweinfurt, Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken auf. Der Schwerpunkt wird an dem Tag aber München sein, wo ein „Großstreiktag“ bereits angekündigt wurde. Mittwoch sollen voraussichtlich die Arbeitnehmer in Nürnberg und Mittelfranken streiken. Verdi ruft auch zu einem Warnstreik in Rosenheim am Donnerstag auf, bevor die Verhandlungen nächste Woche stattfinden. Davon betroffen sind unter anderem Kitas, der Nahverkehr und Krankenhäuser, die nur eine Notbesetzung auf den Stationen haben werden.

Die Verdi ruft zu mehreren Streiks in Bayern auf. © IMAGO/Alexander Pohl

Neben Verdi will auch die Eisenbahn- und Verkehrswirtschaft (EVG) über mögliche Streiks vom Zugpersonal, Reinigungskräften und weiteren Beschäftigten der Bahn nachdenken. Die Tarifverhandlungen der EVG finden am 24. April statt. Für den Fall, dass sie zu Streiks aufruft, wird auch über eine gemeinsame Aktion mit der Verdi diskutiert und würde den öffentlichen Nahverkehr und Flughäfen umfassen. Die Bahn arbeitet bereits an Ersatzfahrplänen, wie der BR berichtet.

Tarifverhandlungen stehen bevor: Verdi fordert zehn Prozent mehr Lohn

Die Tarifverhandlungen von Verdi finden am 28. März statt. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber beläuft sich auf fünf Prozent in zwei Schritten und eine abgaben- und steuerfreie Einmalzahlung von 2.500 Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrags würde sich auf 27 Monate belaufen. Erst nach dem Ablauf dürfen die Gewerkschaften wieder über einen neuen Tarif verhandeln.

Für die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft stehen die Tarifverhandlungen im April noch an. Ihre Forderungen ähneln denen von Verdi. Sie fordern zwölf Prozent und mindestens 650 Euro mehr Lohn pro Monat. Weiterhin verhandeln sie über einen Mindestlohn von 13 Euro die Stunde. Die Tarifverhandlungen von Verdi und der EGV umfassen rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommune.

