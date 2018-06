Bei Autoslalom am Königsee: Rennwagen schleudert in Zuschauer - Mehrere Verletzte

+ Ein Rennwagen schleudert am Königssee in Zuschauer. Es gibt mehrere schwerer Verletzte. © BRK Berchtesgadener Land

Schönau am Königssee – Das BRK Berchtesgadener Land berichtet: Großeinsatz für das Rote Kreuz am Sonntagmittag: Beim Autoslalom am Großparkplatz Königssee des hiesigen Motorsportclubs ist gegen 12.50 Uhr ein Kia in einer 180-Grad-Kurve außer Kontrolle geraten. Das Fahrzeug durchbrach eine Siloballen-Begrenzung, wobei einer der Ballen in eine Zuschauer-Gruppe geschleudert wurde; das Auto prallte noch gegen einige Zuschauer, schleuderte nach links weg und blieb nach rund 20 Metern beschädigt stehen. Auch ein Holzzaun wurde beschädigt. Nach erster Einschätzung wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwerer, aber nicht lebensgefährlich – der Fahrer blieb unverletzt.