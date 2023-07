Gestrandet im Funkloch: Was tun bei einem Bergunfall?

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Im Falle eines Unglücks am Berg muss es schnell gehen – Doch was tun, wenn kein Notruf möglich ist? Die wichtigsten Alternativen im Überblick.

München – Bayerns Berge und Wälder locken regelmäßig Hunderte Wanderer und Urlauber hinaus in die Natur. Doch die Idylle und Abgelegenheit birgt auch eine oft vergessene Gefahr: In vielen Regionen ist Netzabdeckung so schlecht, dass nicht einmal ein Notruf abgesetzt werden kann. Wie sollte man sich im Falle eines Unglücks dann am besten Hilfe holen?

Bergunfall im Funkloch – Ruhe bewahren!

Zunächst einmal gilt: Ruhe bewahren. Hektik und Panik sind zwar natürliche Reaktionen, hemmen im Ernstfall aber womöglich die logische Entscheidungsfindung. Im besten Falle ist es auch bei schlechter Netzabdeckung möglich, einen Notruf abzusetzen und auf diesem Weg Rettungskräfte zu alarmieren.

Die Notrufnummer 112 ist europaweit gebührenfrei erreichbar – auch bei gesperrten Handys oder Geräten ohne SIM-Karte. Einige Regionen bieten mittlerweile auch spezielle Apps an, die eine direkte Übermittlung von Standort und Rufnummer an die nächstgelegene Leitstelle ermöglichen, erklärt der BR.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Nicht immer und überall ist es möglich, einen Notruf abzusetzen. (Notruf) © IMAGO/Jan Eifert

Hilfe im Funkloch: Handyneustart und Sicherheit in der Gruppe

Sollte es nicht möglich sein, den Notruf zu wählen, sollte man sich über die verbleibenden Optionen im Klaren sein. Als naheliegendste Lösung empfiehlt es sich, das Handy zunächst auszuschalten und neuzustarten, um so womöglich doch ein (zumindest schwaches) Signal empfangen zu können.

Ist man in einer Gruppe unterwegs, erhöhen sich zudem die Chancen auf Rettung und Hilfe. Gruppenmitglieder können losgehen, um ein besseres Mobilfunknetz zu finden oder um Hilfe in der Nähe zu organisieren. Währenddessen sollte stets eine weitere Person beim Verletzten bleiben und ihn betreuen, mahnt der BR. Vor Antritt der Wanderung ist es außerdem immer ratsam, die geplante Route mit Freunden und Familie zu teilen – falls diese eine Vermisstenmeldung einreichen, können die Rettungskräfte so den Suchbereich systematisch eingrenzen.

Die 13 schönsten Wanderorte in Bayern für Jedermann Fotostrecke ansehen

Traditionelle Alternativen: Satellitentelefonie und Alpines Notsignal

Bei Expeditionen in weit entlegene Gebiete kann auch die Mitnahme eines Satellitentelefons von unschätzbarem Wert sein. Es ermöglicht weltweit eine direkte Kommunikation über Funk mithilfe von Satelliten.

Für den Fall, dass alle technischen Hilfsmittel versagen, bleibt das klassische alpine Notsignal als letzter Ausweg. Der Notruf wird per Lichtsignal, Rufzeichen oder Winken abgesetzt und gilt im ganzen Alpenraum, erklärt der BR. Die gängige Abfolge ist: 6 Zeichen mit 10 Sekunden Abstand, 1 Minute Pause, 6 Zeichen mit 10 Sekunden Abstand, usw. Als Hilfsmittel eignen sich neben Trillerpfeifen und Signalfeuerzeug auch kleine Spiegel, um das Sonnenlicht zu reflektieren und so ein Lichtsignal abzusetzen.

Es passiert selten, dass die Notrufnummer 112 selbst einen Notruf absetzen muss. Im Mai passierte aber genau das in der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) Erding: Das gesamte Computersystem fiel eine Stunde lang aus.