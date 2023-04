„Das zehrt an den Kräften“: Beliebte Eisdiele muss schließen - mitten in der Hochsaison

Von: Adriano D'Adamo

Die Gelateria Alessandro in Forchheim muss schließen. Jedoch sucht der aktuelle Besitzer nach einem Nachfolger, der das Lokal weiterführen kann.

Forchheim – Die aktuellen Temperaturen lassen wenig Lust auf ein Eis aufkommen. Im Sommer sieht es aber wieder anders aus, wenn das Thermometer auf 30 Grad klettert. Genau da muss allerdings die beliebte Gelateria Alessandro in Forchheim schließen. Alessandro Cattafesta, der Besitzer des Lokals, erzählt Merkur.de, was zu dieser Entscheidung geführt hat und wie es mit der Eisdiele weitergehen wird.

Die Gelateria Alessandro muss im August schließen. © Gelateria Alessandro/Facebook

„Das zehrt an den Kräften”: Nachfolger für beliebte Eisdiele wird gesucht

Ein genaues Datum fehlt noch, wann genau die Gelateria in Forchheim schließen muss. Fest steht nur, dass es spätestens Mitte August zu Ende gehen wird für das Lokal von Alessandro Cattafesta. Er nannte mehrere Gründe für diese Entwicklung. Neben privaten Gründen, auf die Cattafesta nicht näher eingehen wollte, haben auch die Folgen der Einschränkungen der Corona-Pandemie zu Umsatzeinbrüchen geführt. Personalmangel war eine der Folgen davon, weswegen die Eisdiele statt sieben Tage die Woche nur noch von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat. Für Cattafesta ist die Arbeitslast mit wenig Personal nicht an sieben Tagen die Woche zu stemmen.

„Das zehrt an den Kräften“, beschreibt Cattafesta seinen Arbeitsalltag. Fünf bis sieben Stunden am Tag bereitet er das Eis zu und weitere sieben Stunden verkauft er es. Aufgrund des Personalmangels mache er das vermehrt selbst. Nebenbei sucht er auch nach einem Nachfolger für seine Eisdiele. Mit der Vermieterin des Lokals ist es bereits abgesprochen, dass die Eisdiele und die Einrichtung gegen eine Ablöse übernommen werden kann. „Ich weiß noch nicht, was ich machen werde“, sagt Cattafeste über seine nächsten Schritte. Eins ist aber sicher: Cattafesta wird keine weitere Eisdiele eröffnen.

