Folgenschwerer Auffahrunfall: 20-jähriger Motorradfahrer fährt frontal gegen Auto-Heck und erleidet Knochenbruch

Benediktbeuern - Manchmal können kleine Unaufmerksamkeiten viel Unglück auslösen, so auch am Freitagnachmittag um kurz nach 14 Uhr auf der Kocheler Straße in Benediktbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Ein 20-jähriger Motorradfahrer fuhr dabei frontal in einen Pkw, in dem sich eine 31-jährige Königsdorferin mit ihren 3- und 11-jährigen Kindern befand. Dies geht aus dem Pressebericht der Polizeistation Kochel am See hervor.

Unfall in Benediktbeuern: 20-Jähriger Motorradfahrer erleidet Knochenbrüche - zwei Kinder müssen ins Krankenhaus

Als die Mutter auf Höhe der Landfriedstraße links abbiegen wollte, musste sie zunächst aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Infolgedessen fuhr der Motorradfahrer frontal mit gegen das Heck des wartenden Fahrzeugs, wobei der Münchner von seiner Maschine stürzte.

Der junge Mann erlitt einen Armbruch sowie mehrere Abschürfungen, er wurde vom Bayerischen Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht. Im betroffenen Skoda verletzten sich die beiden Kinder, die auf der Rückbank gesessen hatten leicht, ihre Mutter blieb unverletzt. Die Kinder kamen in das Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen.

Bei dem Unfall im oberbayerischen Pfarrdorf wurde ein hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen festgestellt, der sich auf etwa 13.000 Euro belaufen dürfte.

