Benzin in Österreich 41 Cent billiger: Tanktourismus zieht massiv an – „Normalzustand für uns erreicht“

Von: Johannes Welte

Autoschlangen vor einer Tankstelle in Österreich, weil der Benzin dort günstiger ist. (Archivfoto) © IMAGO/Offenberg

Seitdem die Spritpreisbremse beendet wurde, zieht es viele Deutsche wieder vermehrt nach Österreich, um sich dort günstiger mit Benzin und Diesel einzudecken.

Mittenwald – 30 Cent Steuern hatte der deutsche Staat den Autofahrern erlassen. Aber seit Donnerstag ist die Spritpreisbremse beendet. Das sorgt wieder für regen Tank-Tourismus an der bayerisch-österreichischen Grenze. Am Freitag herrschte in Scharnitz in Tirol an der Tankstelle Reinpold Hochbetrieb.

Tanktourismus in Österreich: Benzin 41 Cent billiger als in Bayern

Benzin war dort 41 Cent billiger als an der letzten Tankstelle in Bayern. Mancherorts sind die Preisunterschiede noch höher. 1,5 Kilometer liegen zwischen der Shell-Tankstelle in Mittenwald und der Tankstelle Reinpold in Österreich. Ein Blick auf die Preistafeln gestern: In Mittenwald kostete Diesel 2,339 Euro, in Scharnitz 1,969 Euro – 37 Cent weniger. Bei Super rief die deutsche Tankstelle 2,279 Euro auf, die österreichische 1,869. „Am Donnerstag war es heftig bei uns, die Autos standen bis auf die Straße“, sagt Romina Reinpold, die Prokuristin der Reinpold-Tankstellen. Für sie ist es das Ende einer Durststrecke. „Für uns waren die letzten drei Monate brutal, ein Trauerspiel“, sagt sie, „weil 90 Prozent unserer Kunden aus Deutschland kommen, die jetzt wegblieben.“

Die Öffnungszeiten wurden um drei Stunden gekürzt, das Personal reduziert. „Gott sei Dank haben wir jetzt wieder den Normalzustand für uns erreicht“, sagt Reinpold. Wegen der neuen Ortsumfahrung kommen die Autofahrer nicht mehr automatisch bei ihr vorbei. „Doch die Stammgäste und viele Urlauber kennen uns. Außerdem haben wir Schilder am Anfang und am Ende der Umfahrung anbringen lassen.“

Mit Kanistern und in großer Zahl fluteten am Donnerstag auch Bayern die Tankstellen in Braunau.

Tankrabatt für Stammkunden

Für Stammkunden gibt’s Tankrabatt. „Der ist natürlich nicht so hoch, wie der der deutschen Regierung war.“ Den aktuellen Preisunterschied kann Reinpold nicht verstehen: „Das ist verrückt, bevor der deutsche Tankrabatt in Kraft trat, lag der Unterschied bei rund 15 Cent, jetzt sind es über 40 Cent.“

Andernorts in der Grenzregion sind die Preisunterschiede noch höher: An der Neu-Gutmann-Tankstelle an der Schanz in Tirol zwischen Ehrwald und Grainau wurden gestern Mittag für den Liter Superbenzin 1,799 Euro fällig, bei der Esso und der Shell in Garmisch-Partenkirchen 2,279 – das sind 48 Cent Unterschied. Die Autobahntankstelle in Kiefersfelden rief sogar 2,399 Euro auf, während es an der AP-Tankstelle in Kufstein 1,689 waren – das ist eine Differenz von 71 Cent.

Der Grund für die Preisunterschiede in der Grenzregion: Die Mineralölsteuer in Österreich beträgt für den Liter Diesel 39,7 Cent und für den Liter Benzin 48,2 Cent. In Deutschland liegt der Energiesteuersatz für Benzin bei 65,45 Cent pro Liter, für Diesel liegt der Steuersatz bei 47,04 Cent pro Liter. Dazu kommen die Erdölbevorratungsabgabe und 19 Prozent Mehrwertsteuer.