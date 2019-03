Drama an der Salzach: Retter suchen vermisste Frau und finden die Leiche einer anderen

Die Wasserwacht im Berchtesgadener Land hatte am Samstag alle Hände voll zu tun. die Suche nach einer Frau blieb erfolglos, dafür wurde eine andere Leiche gefunden. Und nicht nur das.

Freilassing/Piding - Gleich zu zwei dramatischen Einsätzen ausrücken mussten die freiwilligen Helfer der BRK-Wasserwacht am Freitagnachmittag. In einem Fall kamen die Helfer jedoch zu spät.

Zunächst waren die Retter im Raum Freilassing im Einsatz. Mehrere Wasserwachten sowie der BRK-Bereitschaftsdienst und ein Sanka machten sich an der Salzach auf die Suche nach einer vermissten Frau. Trotz enormer Anstrengungen konnte diese aber nicht gefunden werden.

82-Jährige aus Piding vermisst: Demenzpatientin tot aus Salzach geborgen

Währenddessen lief bereits die nächste Vermisstenmeldung nach einer 82-jährigen Demenzpatientin ein, die aus ihrer Wohngruppe in Piding verschwunden war. Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte die alte Dame auf Höhe Hirschloh in der Saalach treibend ausfindig gemacht werden. Mehrere Wasserwachten, darunter Bad Reichenhall und Berchtesgaden sowie der Innsbrucker Notfallhubschrauber „Christopherus 1“ rückten aus, konnten die Frau jedoch nur noch tot aus dem Fluss bergen. Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

+ Mehrere Einsätze hielten die Wasserwachten an Salzach und Saalach am Samstag auf Trab. © Schnell, BRK BGL

Noch auf dem Rückweg zur Wache mussten die Rettungsmannschaften umkehren. Ein 73-jähriger Elektro-Rollstuhlfahrer war auf Höhe des Pidinger Stegs leicht vom Weg abgekommen und in einen Wassergraben gefahren. Ersthelfer zogen den halbseitig gelähmten Mann mit vereinten Kräften aus dem Graben. Dieser war dank der schnellen Hilfe nicht mit dem Kopf unter Wasser geraten und deshalb nicht erheblich verletzt worden.

Rollstuhlfahrer aus Wasser gerettet: Mann von Hilfsbereitschaft überwältigt

Der angeforderte Behinderten-Notdienst brachte den Mann schließlich nach Hause, wo er sich wieder aufwärmen konnte. Dem Geretteten ging die schnelle Hilfe sehr ans Herz: „Ich war überwältigt, wie schnell mir geholfen wurde und wie viele Leute sofort da waren, bei denen ich mich überhaupt nicht mehr bedanken konnte, weil alles so rasch ging“, so der 73-Jährige.

Die vermisste Frau, die am Vormittag bereits gesucht worden war, konnte an dem Tag allerdings nicht mehr aufgefunden werden. Es ist allerdings auch nicht sicher, ob sie in den Fluss gefallen war.

