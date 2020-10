Corona-Zahlen „explodieren“: Kommt der Lockdown für das Berchtesgadener Land? PK zur Lage JETZT LIVE

Im Berchtesgadener Land stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen enorm. Ministerpräsident Markus Söder kündigte auf einer Pressekonferenz Konsequenzen an.

Im Landkreis Berchtesgadener Land sind die Corona*-Infektionszahlen extrem gestiegen.

Der Kreis belegt nun einen traurigen Spitzenplatz in Deutschland.

Bayern Ministerpräsident Markus Söder kündigt nun Konsequenzen an, die wohl praktisch einem „Lockdown“ entsprechen werden.

Update, 18:08 Uhr: „Die oberste Priorität hat die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben für das gesamte Berchtesgadener Land eine Ausgangsbeschränkung beschlossen. Diese gilt ab morgen, 20. Oktober. Keiner hat sich das gewünscht“, so Michaela Kaniber, Landwirtschaftsministerin in der Bayerischen Staatsregierung. Die Maßnahmen gelten vorerst 14 Tage lang.

Corona im Berchtesgadener Land: Lockdown für den Landkreis kommt

Update, 18:02 Uhr: Nach knapp 30 Minuten Verzögerung hat jetzt die Pressekonferenz begonnen.

Update, 17.37 Uhr: Noch verzögert sich die Pressekonferenz, die für 17.30 Uhr angekündigt war.

Update, 17.28 Uhr: Kommt ein Lockdown auf den Landkreis Berchtesgadener Land zu? Ab 17:30 gibt es eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage. Wir berichten live.

Update vom 19. Oktober, 14.31 Uhr: Auf der Pressekonferenz nach dem Treffen des CSU-Vorstandes äußerte sich Markus Söder zur Corona-Situation im Landkreis Berchtesgadener Land - und kündigte ernste Konsequenzen an. Im Kampf gegen die extrem gestiegenen Corona-Infektionszahlen (siehe Update vom 19. Oktober, 11.37 Uhr) will der Ministerpräsident praktisch einen „Lockdown“ verhängen. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, „das einem Lockdown entspricht“, sagte Söder. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) solle gemeinsam mit dem Landkreis und der Regierung von Oberbayern die Details ausarbeiten.

Das öffentliche Leben müsse heruntergefahren werden. „Anders geht es nicht“, sagte Söder. Die Kontakte der Infizierten könnten dort nicht mehr verfolgt werden. „Also müssen Kontakte fundamental beschränkt werden“, sagte er. Es werde sehr konsequent und sehr deutlich reagiert werden. „Es wird das härteste Protokoll sein, dass wir jetzt an der Stelle haben werden.“

Corona in Berchtesgaden: Markus Söder nimmt auf Pressekonferenz Stellung zu Hotspot

Der Kreis Berchtesgaden ist mit einer Bevölkerungsdichte von 126 pro Quadratkilometer vergleichsweise dünn besiedelt. Wie es zu der Infektionswelle kommen konnte, ist nicht genau geklärt. „Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party“, sagte Söder. Möglicherweise kommen weitere Infektionsherde infrage. Auch die Nähe zu Österreich dränge zu einschneidenden Maßnahmen, erklärte der Ministerpräsident. Wenn jetzt nicht konsequent gehandelt würde, sei die hohe Zahl nicht mehr zu reduzieren.

Der Landkreis Berchtesgadener Land zählte alleine seit vergangenen Freitag 118 neue Corona-Infektionen, wie das Landratsamt nun am Montag (19. Oktober) mitteilte. Mehr als 700 Kontaktpersonen befänden sich in häuslicher Quarantäne. In den Kliniken des Landkreises würden derzeit 13 an Covid-19 erkrankte Patienten stationär betreut, keiner von ihnen auf der Intensivstation. Allerdings gehen Mediziner davon aus, dass schwere Verläufe der Erkrankung mit Zeitverzug auftreten werden.

Corona-Zahlen im Berchtesgadener Land „explodieren“: Inzidenz von 252,1 - trauriger Spitzenrang

Update vom 19. Oktober, 11.37 Uhr: Trauriger Spitzenreiter in Hinblick auf die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist nun das Berchtesgadener Land. Wie die Bild berichtet, ist dort nun eine Sieben-Tages-Inzidenz von 252,1 erreicht worden. Aktuell tagt in dem bayerischen Landkreis jetzt deshalb der Krisenstab.

Am vergangenen Samstag (17. Oktober) lag der Wert noch bei 149,16. Trotz verschärfter Maßnahmen ist er weiter gestiegen, so die Bild weiter. Am Wochenende gab es in einer Shisha-Bar im Berchtesgadener Land einen größeren Polizei-Einsatz (siehe Erstmeldung vom 18. Oktober).

In Bayerns größtem Hotspot: Corona-Chaos in Shisha-Bar - Polizei muss im Berchtesgadener Land einschreiten

Erstmeldung vom 18. Oktober 2020:

Freilassing - Erst am vergangenen Mittwoch hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Corona-Pandemie in Bayern eine Sperrstunde verkündet. Das bedeutet, ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern müssen gastronomische Betriebe um 22 Uhr schließen. Ein Shisha-Bar-Betreiber im oberbayerischen Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) nahm das aber nicht so ernst. Und auch die Einhaltung anderer Corona*-Regeln sah der 30-Jährige eher locker.

Polizeikontrolle in Shisha-Bar: Über 100 Gäste trotz Sperrstunde

Deutlich nach 22.00 Uhr, gegen 22.35 Uhr, kontrollierte die Polizei Freilassing eine Shisha-Bar auf die Einhaltung der Corona-Beschränkungen. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Zunächst waren zu diesem Zeitpunkt über 100 Personen in der Bar anwesend. Erlaubt waren aber maximal 80. Außerdem hätte der Betreiber bereits um 22 Uhr schließen müssen, denn das Berchtesgadener Land ist trauriger Corona-Spitzenreiter in Bayern, was die 7-Tage-Inzidenzzahl* angeht. Hier gab es am Freitag 134,05 Infektionsfälle auf 100.000 Einwohner.

Immerhin konnte der 30-jährige Betreiber ein Hygienekonzept für die Shisha-Bar vorweisen. Doch die wenigsten Gäste schienen sich daranzuhalten. Und auch eine vorgeschriebene Gästeliste führte der Gastronom nicht. Zu größeren Vorfällen kam es bei der Kontrolle aber nicht. Die Gäste verließen ohne Widerstand und mit Maske die Bar.

Verfolgen Sie in unserem aktuellen News-Ticker die Corona-Lage in Bayern.

Polizeipräsident der Polizei Oberbayern-Süd gibt eindringlichen Appell ab

Aufgrund der aktuell sehr stark ansteigenden Infektionszahlen hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd die polizeiliche Kontrolltätigkeit intensiviert und wird die Einhaltung der geltenden Bestimmungen streng überwachen. Gerade in sog. Hotspot-Regionen mit hohen Inzidenzwerten müssen Uneinsichtige mit einer konsequenten Ahndung ihres Fehlverhaltens rechnen. Daher mein Appell: Es ist für uns alle sehr wichtig, die geltenden Regeln und Beschränkungen zu beachten. Jede Infektion mit dem Corona-Virus ist eine zu viel! Zeigen Sie Solidarität, nehmen Sie Rücksicht und übernehmen Verantwortung für sich und andere! Mit dem Einhalten von Abstand und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutz können Sie Menschenleben retten!

Polizeikontrolle Freilassing: Bußgeld für den Betreiber

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt ebenfalls die Polizei Freilassing. Die aufgenommenen Verstöße wurden auch an das Landratsamt Berchtesgadener Land weitergegeben. Schon jetzt ist abzusehen, dass den Bar-Betreiber ein empfindliches Bußgeld erwartet. (tel) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.