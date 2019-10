In der Nacht zu Freitag brach ein Feuer in der Christophorus-Grund - und Mittelschule Buchenhöhe in Berchtesgaden aus.

Update 7.44 Uhr: Bei dem Brand in der Christophorus-Grund- und Mittelschule Buchenhöhe in Berchtesgaden erlitt ein Kind laut einer Polizeisprecherin eine leichte Rauchgasvergiftung.

Berchtesgaden: Schule steht in Flammen - Großeinsatz der Rettungskräfte

Update 7.13 Uhr: Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Insgesamt sind laut Mitteilung der Polizei 13 Feuerwehren im Einsatz, darunter zwei aus Österreich. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf zwei Millionen Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Wie die Polizei mitteilt, fällt der Unterricht in der Grund- und Mittelschule des Asthmazentrums Buchenhöhe heute aus. Nicht betroffen vom Unterrichtsausfall ist hingegen das Christophorus-Schulzentrum am Dürreck.

Erstmeldung: Großbrand in Schule in Berchtesgaden

Berchtesgaden - In der Christophorus-Grund- und Mittelschule Buchenhöhe in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Gegen 2.40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Traunstein der Brand gemeldet. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude laut Polizei bereits in Vollbrand. Mehr als 200 Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Der Brand habe das Gebäude der Grund- und Mittelschule erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Einsatzkräfte gehen derzeit von einem Millionenschaden aus. Menschen seien durch das Feuer nicht verletzt worden, hieß es.

Berchtesgaden: Großbrand in Schule

Internatsschüler seien in anderen Teilen des Gebäudekomplexes untergebracht und befanden sich daher nicht in Gefahr, teilte die Polizei mit. Am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange, berichtet bgland24.de. Laut einer Polizeisprecherin falle der Unterricht am Freitag aus. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt.

dpa