Urlauberin (49) stürzt am Mannlgrat in den Tod - vor den Augen ihres Sohnes

Eine Frau ist am Mannlgrat in den Tod gestürzt.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Während einer Bergtour im Bereich des Mannlgrates in den Berchtesgadener Alpen ist eine Urlauberin am Donnerstagabend in den Tod gestürzt. Am Freitag ist die Bergwacht zur Leiche der Frau aufgebrochen, um sie zu bergen.