Mann macht hochgefährlichen Sprung - jetzt drohen Konsequenzen

Niklas Winter ist mit einem Wingsuit vom Watzmann gesprungen. Doch jetzt drohen ihm dafür Konsequenzen. Denn er hat gegen ein Verbot verstoßen.

Der Chiemgauer Niklas Winter sprang im Herbst mit einem Wingsuit vom Watzmann.

Bei besten Bedingungen gönnte er sich den vollen Adrenalinkick - doch die Sache hat ein Nachspiel.

Weil er gegen ein Verbot verstoßen hat, muss er zahlen.

Berchtesgaden – Die Bedingungen waren ideal: Bei schönstem Herbstwetter stieg der aus dem Chiemgau stammende Sportler Niklas Winter auf den Watzmann im Berchtesgadener Land. Der 30-Jährige, der in München studiert, wollte oben mit einem Spezialanzug, einem sogenannten Wingsuit, abspringen und dann so lange ins Tal gleiten wie möglich. „Ich denke, das ist mit der längste Sprung, den man in Deutschland machen kann.“ Der Anzug besteht aus Stoffflächen. Wenn man die Arme ausbreitet, sieht es aus wie bei einer Fledermaus.

Sprung am Watzmann: Wingsuit wird als „Luftfahrzeug“ definiert

Doch nun bekommt es der Naturliebhaber mit dem Naturschutz zu tun: Weil er gegen das Flugverbot im Nationalpark Berchtesgadener Land verstoßen hat. Laut Verordnung des Alpen- und Nationalparks sei es laut Landratsamt grundsätzlich verboten, mit Luftfahrzeugen zu starten und zu landen. Ein Wingsuit wird laut Luftverkehrsgesetz als „Luftfahrzeug“ definiert.

Winter hingegen spricht nicht vom Fliegen, sondern von einem Sprung. Mit Kameras hat er den Sprung aufgezeichnet – auch die Landung. Dieses Video stellte er online. Mit dem Resultat, dass gegen ihn ein Bußgeldverfahren eröffnet wurde. Die Nationalparkverwaltung informierte das Landratsamt Berchtesgadener Land über die Ordnungswidrigkeit. Winter wurde angehört, er gab den Flug zu. Das Verfahren soll Ende Februar abgeschlossen sein.

Nach Sprung vom Watzmann: Mann (30) droht Bußgeld

Dem 30-Jährigen droht ein Bußgeld von maximal 2500 Euro. Noch läuft Winter zufolge eine Frist bis zum 15. Januar. Wenn er bis dahin das Video löscht, würde das Bußgeld reduziert werden. Er hat noch nicht entschieden, ob er das machen will. Doch eines ist für ihn sicher: „Es war mein schönster Wingsuit-Sprung in Deutschland.“

