„Abenteuer im Trichter“: 21-Jähriger sitzt über Nacht in Berchtesgadener Alpen fest - Wanderer hören Hilferufe

Ein 21-Jähriger Mann konnte die Berchtesgadener Alpen aufgrund von Schnee nicht wie geplant verlassen. Also übernachtete er in einer Felswand. Erst am Morgen konnte er gerettet werden.

In den Berchtesgadener Alpen saß ein Mann über Nacht fest.

Die ungewisse Witterung verhinderte einen geplanten Abstieg.

In einer aufwendigen Rettungsaktion konnte der 21-Jährige am nächsten Morgen gerettet werden.

Berchtesgaden - Diesen Tag wird ein 21-jähriger Mann wohl nicht vergessen. Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers mussten ihn am Sonntagmittag in einer mehr als dreistündigen Rettungsaktion aus dem großen Trichter am Hohen Göll, dem höchsten Gipfel im Göllmassiv am Ostrand der Berchtesgadener Alpen, retten. Der Mann hatte die Nacht unfreiwillig in den Bergen verbracht.

Berchtesgadener Alpen: Mann wollte zurückkehren - Schnee verhinderte Abstieg

Gegen 10.15 Uhr meldeten Wanderer am Einstieg zum Kehlstein-Steftensteig Hilferufe, die dann im Bereich rund um den großen Trichter in der Göll-Westwand lokalisiert werden konnten, und verständigten die Rettung. Die Bergretter seilten sich knapp 300 Höhenmeter zu dem 21-Jährigen ab und ließen ihn dann bis zum Ende des Trichters ab. Dort wartete ein Rettungshubschrauber, der den Mann sicher zurück in den Scharitzkehl am Obersalzberg brachte.

Der ortsansässige Kletterer erklärte, bereits am Samstag mit einem Begleiter über den Mannlgrat auf den Hohen Göll gegangen zu sein. Sein Partner sei dann allerdings frühzeitig umgekehrt. Der 21-Jährige plante eigentlich, über den Alpeltalsteig zurückzukehren, brach seinen Weg aber wegen des vielen Schnees ab.

Berchtesgadener Alpen: „Abenteuer im Trichter“ endet glimpflich

Weil auch alternative Routen wegen der ungewissen Witterung nicht infrage kamen, entschied er sich, vor Ort zu übernachten - trotz niedriger Temperaturen. Das BRK Berchtesgaden sprach in einer Mittelung von „frostiger Witterung.“Am nächsten Morgen wollte er wieder auf den Steig zurück, fand ihn aber nicht mehr und ging mehrere Gräben auf und ab, wobei er schließlich im Großen Trichter landete und festsaß.

Da er keinen Handy-Akku mehr hatte, rief er laut um Hilfe. Glücklicherweise wurden seine Rufe von den Wanderern am Steftensteig bemerkt, sodass dem Mann geholfen werden konnte. Bis auf ein paar Schürfwunden hätte er sein „Abenteuer im Trichter“ von dem das BRK sprach, nahezu unverletzt überstanden.

