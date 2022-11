Berchtesgadener Land: Sportkletterer bricht zusammen, Kameraden leisten Erste Hilfe – Bergwacht rückt an

Der 32-jährige Österreicher wurde bei Bewusstsein mit der Winde in ein Krankenhaus gebracht. © Markus Leitner

Ein 32-jähriger Sportkletterer verliert auf dem Untersberg-Massiv das Bewusstsein. Seine Kameraden leisten Erste Hilfe, ehe ihn die Bergwacht ins Krankenhaus bringt.

Berchtesgadener Land - Auch im November präsentierte sich das Wetter in Bayern bislang eher sommerlich. Dies lädt zu Wanderungen in den Alpen ein, um das schöne Panorama zu genießen. Dabei kam am Samstag (12. November) ein 32-jähriger Österreicher auf der Westseite des Untersberg-Massivs im Berchtesgadener Land mit einem Schrecken davon.

Berchtesgadener Land: Mann wird auf Forstraße bewusstlos - Begleiter leisten Erste Hilfe, ehe die Bergwacht kommt

Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, musste die Bergwacht am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ausrücken. Der Grund: Ein 32-jähriger Sportkletterer aus der Steiermark war unterhalb des Niederntalsattels noch im Zustieg zum Gamsgericht auf einer Forststraße bewusstlos zusammengebrochen.

Glücklicherweise war der Mann nicht alleine unterwegs, sondern mit drei Bekannten, die sofort einen Notruf absetzten. Obendrein konnten sie Erste Hilfe bei ihrem Kameraden leisten. Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ rückte also an. Zunächst wurde ein Notarzt oberhalb der Einsatzstelle abgesetzt. Dann wurden in einem zweiten Anflug zwei weitere Einsatzkräfte der Reichenhaller Bergwacht mit zusätzlicher Ausrüstung zum Einsatzort gebracht.

Hintergründe zur plötzlichen Bewusstlosigkeit unklar

Diese nahmen den 32-jährigen Österreicher, der zu diesem Zeitpunkt bereits wieder ansprechbar war, dann zusammen mit dem Notarzt per Winde auf und flogen ihn direkt weiter zur Kreisklinik Bad Reichenhall.

Warum der Sportkletterer das Bewusstsein verlor und wie es ihm nun geht, ist nicht bekannt. Er scheint aber Glück im Unglück gehabt zu haben. Insgesamt waren sieben Reichenhaller Bergretter etwa eine Stunde lang im Einsatz. (jg)

