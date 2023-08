Brand in der Justizvollzugsanstalt – Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Abflammarbeiten führen zu Dachstuhlbrand

Von Thomas Wunder schließen

Bei Arbeiten am Dach ist in der Justizvollzugsanstalt Bernau ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim ermittelt zur Brandursache.

Bernau – Am Vormittag des 22. August 2023 wurde die Feuerwehr in die Justizvollzugsanstellt in Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, gerufen. Während Arbeiten war auf dem Dach eines Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Wie die Kriminalpolizei Oberbayern Süd in ihrer Pressemeldung mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Dachstuhlbrand in der Justizvollzugsanstalt Bernau

Am Dienstag gegen 8.00 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle eine Mitteilung über einen Dachstuhlbrand eines Betriebsgebäudes der Justizvollzugsanstalt. Daraufhin wurden sofort die umliegenden Feuerwehren alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten den Schwelbrand rasch unter Kontrolle, ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte so verhindert werden.

+ Glücklicherweise gab es bei dem Brand keine Verletzten. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Aktuell vermutet die Polizeidirektion Oberbayern Süd, dass der Brand durch Abflammarbeiten ausgelöst wurde. Diese wurden von einer externen Firma auf dem Dach des Gebäudes der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.

Kripo Rosenheim untersucht Brand in der Justizvollzugsanstalt

Die Ermittlungen wurden von den zuständigen Brandfahndern des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein/Zweigestelle Rosenheim, übernommen. Die Ermittler gehen von einem Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich aus. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Frank Molter/dpa/Symbolbild