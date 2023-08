Entwarnung nach Fliegerbomben-Fund in Oberbayern: Sperrungen aufgehoben – Verzögerungen im Zugverkehr

Von: Leyla Yildiz

Im oberbayerischen Traunstein wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden. Mittlerweile konnte der Sprengkörper jedoch entschärft und abstransportiert werden.

Update, 19.25 Uhr: Auch die Stadt Traunstein hat den Einsatz wegen der Fliegerbombe für beendet erklärt. Bei dem gefundenen Kriegsmittel handelt es sich um eine amerikanische Splitterbombe mit 130 Kilogramm. Warum sie keinen Aufschlagzünder hatte, konnte nicht festgestellt werden.

Traunsteins Oberbürgermeister Christian Hümmer zeigt sich beruhigt. „Ich danke allen Einsatzkräften für ihren Einsatz, der erneut routiniert und professionell erfolgt ist. Wir sind froh, dass von der Fliegerbombe keine Gefahr ausging und deshalb eine größere Evakuierungsmaßnahme nicht notwendig geworden ist.“

Diese Fliegerbombe wurde in Traunstein gefunden. © Anita Mußner

Update, 18.20 Uhr: „Von der Fliegerbombe geht keine Gefahr mehr aus.“ Das sagte ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes gegenüber Chiemgau24. Sie haben die Bombe bereits in ein Auto gehoben. Den Informationen zufolge hatte sie wohl keinen Zünder mehr.

Damit sind alle Sperrungen aufgehoben, im Zugverkehr wird es allerdings noch zu Verzögerungen kommen.

Nach Bombenfund in Traunstein: Zugverkehr unterbrochen

Update, 17.05 Uhr: Nach dem Fund der Weltkriegsbombe in Traunstein ist in einem Umkreis von 100 Metern alles sicherheitshalber geräumt worden. Wie die Stadt Traunstein erklärt, sind folgende Straßen und Hausnummern betroffen.

Lerchenweg 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8a

Rupertistraße 22, 24, 30, 32, 34b

Die Rupertistraße ist ab sofort zwischen der Einmündung in die Axdorfer Straße und der Abzweigung Vonfichtstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Zudem wurde der Bahnverkehr auf der Strecke München-Salzburg in dem betroffenen Abschnitt komplett eingestellt. Sprich, die Züge fahren nur bis Übersee und wenden wieder. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Übersee und Traunstein ist eingerichtet. Zudem werden laut einer Pressesprecherin der BRB Züge in München zurückgehalten, da nicht sicher ist, wie lange die Bombenräumung dauert.

Aus dem abgesperrten Radius lässt sich noch problemlos rausfahren. Alle anderen Verkehrsteilnehmer werden gebeten das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Für weitere Informationen hat die Stadt eine Infohotline für Bürger eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0861/65700 erreichbar.

Fliegerbombenfund in Traunstein: Sprengkommando an Fundstelle eingetroffen

Update, 16.25 Uhr: Das Sprengkommando ist inzwischen an der Fundstelle eingetroffen. Das berichten die Kollegen von Chiemgau.24. Es verschaffte sich zunächst einen Überblick und beginnt nun den Informationen zufolge mit der ersten Begutachtung der Bombe.

Die Gefahrenstelle musste in einem Radius von 100 Meter evakuiert werden. Sowohl Wohnhäuser als auch Gebäude rund um die Baustelle sollen noch geräumt werden.

Auf dem Baugelände stand bis vor Kurzem noch ein Küchenstudio. Geplant ist nun ein Ärztehaus.

Fund von Fliegerbombe in Traunstein: Einzelne Anwohner evakuiert

Update, 15.45 Uhr: Die Fliegerbombe in Traunstein wurde laut der Deutschen Presse Agentur bei Bauarbeiten gefunden. Es handelt sich offenbar um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Einzelne Anwohner seien bereits vorsorglich evakuiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Fundort liege in der Nähe einer Tankstelle und mehrerer Geschäfte sowie Wohnhäuser. Der alarmierte Sprengmeister werde die Bombe untersuchen und entscheiden, ob sie vor Ort entschärft oder gesprengt werden müsse.

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Traunstein gefunden

Erstmeldung:

Traunstein - In Traunstein ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Der Fundort rund um die Rupertistraße/Lerchenweg im Ortsteil Haslach wird derzeit von der Polizei abgesperrt.

Fliegerbombe in Traunstein gefunden: Bereich wird abgesperrt

Ob evakuiert werden muss und über weitere Maßnahmen entscheidet der Sprengmeister in Absprache mit der Einsatzleitung. Der Kampfmittelräumdienst wurde bereits verständig und ist auf Anfahrt. Es kann zu größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

Weitere Informationen erfolgen in Kürze.

