Bereits mehrere Tausend junge Ukrainer an Schulen angekommen

Mehrere Tausend junge Geflüchtete aus der Ukraine sind bisher bereits an Bayerns Schulen angekommen. „Wir wollen den Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine schnell und unbürokratisch helfen und ihnen ein Stück Normalität bei uns in den Schulen vermitteln“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Freitag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Generalkonsul Yuriy Yarmilko über die schulischen Angebote für geflüchtete Menschen.

München - „Die Kinder und Jugendlichen, die aktuell aus der Ukraine zu uns kommen, haben oftmals viel Leid erfahren, und sind bei uns in einer ungewohnten Umgebung. Deshalb ist es wichtig, den jungen Menschen mit festen Strukturen in der Schule möglichst frühzeitig Halt zu geben“, sagte Piazolo.

Bayern setzt bei der Integration an Schulen unter anderem auf sogenannte Pädagogische Willkommensgruppen, die Geflüchteten das Ankommen in Bayern und den Einstieg ins bayerische Schulsystem erleichtern sollen. „Sprache ist neben sozialen Aspekten immer ein wichtiges Element für die Integration“, sagte Piazolo. Zugleich gehe es aber auch darum, ihnen ein Stück Heimat zu bieten. „Wo geeignetes Personal zur Verfügung steht, wollen wir daher auch ukrainischsprachige Elemente in die Willkommensgruppen einbauen.“

Im Internet, in Zeitungen, Medien und den Sozialen Netzwerken sollen interessierte Personen für eine Tätigkeit als „Willkommenskraft“ in den Schulen angeworben werden. dpa