Bereits vorbestraft: Mann lockt Kinder in Auto und vergeht sich an ihnen

Hof - Die Polizei Hof berichtet in einer Pressemitteilung von einem schrecklichen Vorfall: Ein 62-jähriger Mann soll zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren an einer Bushaltestelle abgepasst haben, um sie anschließend in sein Auto zu locken. Wohl versprach er den Kindern, ihnen nach dem Einsteigen Süßigkeiten und Spielsachen zu geben. Im Auto soll es dem Bericht zufolge dann zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Die Kinder schilderten Mitte Oktober einer Person ihres Vertrauens, was ihnen zugestoßen war. Nachdem die Meldung bei der Polizei in Hof einging, alarmierte diese sofort Spezialisten der Kriminalpolizei um in dem Fall zu ermitteln. Durch die Personenbeschreibung der zwei Kinder machten die Ermittler den Mann bereits einige Tage darauf ausfindig und nahmen ihn an seiner Arbeitsstelle fest.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei zahlreiche Beweismittel fest - auch im Auto des Mannes werden verdächtige Gegenstände gefunden. Die Aussagen der beiden Kinder können dadurch bestätigt werden.

Dem Polizeibericht kann man entnehmen, dass der Mann bereits wegen ähnlichen Fälle schon vorbestraft ist. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren. Der 62-Jährige sitzt seit vergangener Woche in Untersuchunghaft in einer Justizvollzugsanstalt.

