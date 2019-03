Lkw kracht auf A9 in Leitplanke und fängt Feuer - Fahrer eingeklemmt

Auf der A9 hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Lastwagen krachte in die Leitplanke und fing Feuer - der Lkw-Fahrer konnte sich nicht selbst befreien.

Berg - Ein Lastwagen ist auf der A9 bei Berg (Landkreis Hof) an der Grenze zu Thüringen in die Leitplanke gekracht und in Flammen aufgegangen. „Der Fahrer war eingeklemmt und konnte rechtzeitig befreit werden“, teilte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Zuvor hatte der Lkw auf der abschüssigen Strecke in Fahrtrichtung Berlin ein anderes Auto gerammt. Dessen Fahrer überstand den Unfall leicht verletzt. „Die Dieseltanks sind aufgerissen und auf beiden Fahrspuren ist ein Trümmerfeld“, sagte der Polizeisprecher. Die A9 war für die Bergungsarbeiten zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Autofahrer mussten die Umleitung über die A72 und die B90 nehmen. Es kam den Angaben zufolge zu längeren Staus.

dpa