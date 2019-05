Verhängnisvoller Rückweg: Mann stürzt vor den Augen seiner Frau in den Tod

Tragisch endete die Wanderung eines Ehepaares am Freitag am Kehlstein. Ein 55-Jähriger stürzte vor den Augen seiner Frau ab.

Berchtesgaden - Tragödie am Kehlstein im Berchtesgadener Land: Am frühen Freitagnachmittag verlor ein Wanderer beim Abstieg auf einem steilen Schneefeld den Halt und stürzte in den Tod. Der Tscheche fiel eine nahezu senkrechte Felswand rund 100 Meter in die Tiefe. Für den 55-jährigen Touristen kam jede Hilfe zu spät.

Todessturz am Kehlstein: Ehepaar musste anderen Weg talwärts nehmen

Der Mann war mit seiner Ehefrau zum Kehlstein aufgestiegen. Das Paar wollte auf der südseitig gelegenen Kehlsteinstraße wieder talwärts wandern, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt. Hier nahm das Schicksal seinen Lauf: Da die Straße wegen Felsputzarbeiten gesperrt war, ging das Paar wieder zurück und wollte auf dem Aufstiegsweg ins Tal. Auf einer Höhe von etwa 1650 Metern mussten sie hierzu einen steilen, schneebedeckten Hang überqueren. Der Tscheche verlor das Gleichgewicht, rutschte hinunter und stürzte letztlich die Felswand herab.

Kehlstein-Drama: Amerikanes Ehepaar wird Zeuge des Unglücks

Ein amerikanisches Ehepaar wurde Zeuge dieser Tragödie, es befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Aufstieg. Der US-Amerikaner eilte quer nach oben zu dem Abgestürzten, während seine Ehefrau einen Notruf absetzte. Die alarmierten Rettungskräfte der Bergwacht Berchtesgaden konnten jedoch nur noch den Tod des Tschechen feststellen. Er wurde mit einer Trage geborgen.

Immer wieder Bergdramen im Berchtesgadener Land und am Kehlstein

Im Januar ereignete sich im Berchtesgadener Land ein ähnliches Unglück. Ein Mann aus Hessen stürzte am Mannlgrat in den Tod - sein Sohn ging nur wenige Meter hinter ihm. Im November 2017 verlor eine 50-Jährige im Bereich des Kehlsteins ihr Leben, als sie von einer Lawine erfasst wurde.

Glimpflicher endete es am Kehlstein für zwei Wanderer aus Nürnberg und Berlin im Oktober 2018. Sie folgten ihrer Navi-App, gerieten auf Abwege - und mussten gerettet werden. Wie der Tscheche am Freitag, stürzte im Februar 2017 eine 29-Jährige am Kehlstein ebenfalls rund 100 Meter ab - sie überlebte wie durch ein Wunder.

mag