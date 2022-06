Touristin stürzt von Balkon und stirbt – Anwohnerin hört Schreie in der Nacht

Von: Thomas Eldersch

Eine 50-jährige Frau aus Bergen kam bei einem Sturz vom Balkon aus dem zweiten Stock ums Leben. © IMAGO/SchneiderStockImages/Symbolbild

In der Nacht auf Montag stürzte eine 50-Jährige von dem Balkon einer Pension, in der sie Gast war. Sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später verstarb.

Bergen – Zu einem tragischen Unfall kam es in der Nacht auf Montag, 20. Juni, in Bergen im Landkreis Traunstein. Eine 50-jährige Frau stürzte vom Balkon einer Pension zwei Stockwerke tief. Zunächst war sie noch ansprechbar und wurde notärztlich versorgt. Sie verstarb aber kurze Zeit später an ihren schweren Verletzungen.

Touristin stürzt von Balkon – Nachbarin hört die Schreie

Durch laute Schreie wurde eine Anwohnerin gegen 2.45 Uhr geweckt. Als sie vor die Tür ging, konnte sie auf dem Gelände einer angrenzenden Pension in der Hochplattenstraße eine verletzte Person ausmachen. Sie alarmierte den Rettungsdienst und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die schwerverletzte 50-Jährige. Die Touristin aus dem Raum Hannover hatte ein Zimmer in der Pension gemietet.

Kurze Zeit später traf der Notarzt samt Krankenwagen am Unfallort ein. Die Frau war zunächst noch ansprechbar, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Neben den Rettungskräften waren auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bergen vor Ort. Sie halfen, die Unglücksstelle auszuleuchten. Im Laufe der medizinischen Behandlung verschlechterte sich der Zustand der 50-Jährigen rapide. Einige Stunden später verstarb die Frau an ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Kripo Traunstein übernimmt die Ermittlungen zum Unfallgeschehen

Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm derweil die Ermittlungen zum Unfallgeschehen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Frau von einem Balkon aus dem zweiten Stock. Dort hatte sie in der Pension ein Zimmer gemietet. Sie stürzte mehrere Meter tief auf den Pflasterboden vor der Unterkunft. Bislang geht die Kripo Traunstein von einem tragischen Unfall aus. Die Ermittlungen dauern aber noch an. (tel)

