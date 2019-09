Destillieranlage explodiert: Schnapsbrennen endet für Mann tödlich

Anfang September kam es in Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt zu einer Explosion beim Schnapsbrennen - der Vorfall endete für den 60-jährigen Mann tödlich.

Bergrheinfeld - Zu einem tragischen Unfall kam es Anfang September im unterfränkischen Bergrheinfeld. Ein Rentner kam beim Schnapsbrennen ums Leben.

Bergrheinfeld/Bayern: Schnapsbrennen endet für Rentner tödlich

Der 60-jährige Rentner aus Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt wollte eigentlich nur Schnaps brennen. Am 5. September* gegen 20:25 Uhr soll nach Angaben der Polizei ein Notruf eingegangen sein, dass sich auf einem Privatgrundstück in Bergrheinfeld eine Explosion ereignet habe.

Bergrheinfeld/Landkreis Schweinfurt: Destillieranlage explodiert - Rentner verstirbt

Als Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, soll der 60-Jährige zwar ansprechbar gewesen sein, hatte jedoch schwerste Verbrennungen am ganzen Körper. Sofort wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er schließlich seinen schweren Verletzungen erlag.

Berghreinfeld/Bayern: Explosion beim Schnapsbrennen: Rentner erliegt Verbrennungen

Laut Polizei betrieb der Rentner eine Destille im Bereich seiner Terrasse. Diese soll scheinbar der Auslöser für die Verpuffung gewesen sein, die dem Mann das Leben kostete. Weshalb die Destille überhaupt explodierte, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

