Bayerischer Bergsteiger wird bei Kletterunfall in Österreich schwer verletzt – Eisbrocken herabgestürzt

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Bei einem Kletterunfall in Österreich wurde ein 36-jähriger Bayer schwer verletzt. Er musste mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden.

Obertilliach – Nahe dem kleinen Ort Obertilliach im Bezirk Lienz in Tirol kam es am Montag zu einem schweren Kletterunfall. Eine Gruppe aus drei deutschen Wanderern war im Leitertal Eisklettern, als sich Eisbrocken lösten und auf die Gruppe herabstürzten. Dabei wurde ein Mann aus Bayern schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Kletterunfall in Österreich: Bayer wird durch herabfallendes Eis schwer verletzt

Insgesamt waren fünf Kletterer an diesem Tag an dem Eisfall zugange, als sich der Unfall ereignete. Eine Gruppe bestand aus einem 36-Jährigen und einem 34-Jährigen aus Bayern sowie einer 31-Jährigen aus Baden-Württemberg. Ebenfalls vor Ort war eine Zweiergruppe aus Österreich, so berichtet es der Einsatzleiter der Bergrettung Obertilliach, Gerhard Figl, dem ORF. Als die Gruppe aus Deutschland im Leitertal zwischen dem Kartitschen Sattel und Obertilliach unterwegs war, brach eine Eissäule ab und stürzte rund 40 Meter in die Tiefe. Dabei wurde der 36-Jährige getroffen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Er wurde durch das herabstürzende Eis schwer verletzt und musste mit einem Tau geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber der österreichischen Polizei ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Seine beiden Begleiter wurden ebenfalls verletzt. Über die Schwere war zunächst nichts bekannt. Die österreichische Klettergruppe blieb unverletzt. Der Einsatzleiter sagte dem ORF: „Die Kletterer sind zum Glück nicht direkt getroffen worden.“

Mildes Wetter führte zum Abbruch der Eissäule

Warum die Eissäule abgebrochen war, konnte der Einsatzleiter ebenfalls erklären. Schuld seien nicht die Kletterer gewesen, sondern das milde Wetter der letzten Tage und Wochen. „Der gesamte Wasserfall war relativ stark unterspült“, sagte Figl. Das Eis habe ein enormes Gewicht. „Die Situation ist erstaunlich, da liegen Eisbrocken mit zwei Metern Durchmesser unten“, beschreibt Figl die Situation vor Ort. (tel)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.