Bei starkem Schneefall und Wind: Bergwacht rettet Wander-Paar mit Heli

Von: Tanja Kipke

Teilen

Der Hubschrauber „Christoph 14“ brachte die beiden erschöpften Wanderer wieder ins Tal. © Leitner, BRK BGL

Zwei Wanderer aus Franken sind am Wochenende vom Weg abkommen. Die Bergwacht rettete das Paar mit dem Hubschrauber - und das bei starkem Schneefall und Wind.

Bayerisch Gmain - Ein Paar aus Unterfranken war am Samstagnachmittag (26. Februar) am Predigtstuhl in den Berchtesgadener Alpen wandern. Mitten auf dem Weg verloren die zwei 24-Jährigen den eingeschneiten Steig aus den Augen, wie das BRK mitteilt. Sie blieben ohne Ski oder Schneeschuhe immer wieder stecken und kamen irgendwann im tiefen Schnee gar nicht mehr weiter. Zu erschöpft und vom eisigen Wind am Ende ihrer Kräfte, setzten sie einen Notruf ab. Die Bergwacht Bad Reichenhall machte sich direkt auf den Weg. Die Rettung erwies sich wegen der Witterung jedoch nicht ganz einfach.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bergwacht-Einsatz in den Alpen: Heli bringt Wanderer wieder ins Tal

„Aufgrund der zeitweise schlechten Sicht mit Wolken und starken Schneeschauern am Berg fuhr eine Mannschaft der Bergwacht mit der Seilbahn auf den Predigtstuhl, um dann seilgesichert zu dem Duo abzusteigen“, heißt es im Bericht. Unterdessen flog der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ los und konnte die zwei Wanderer schnell am Berg entdecken. Die abgestiegen Einsatzkräfte sicherten die beiden 24-Jährigen in Rettungssitzen. Der Helikopter nahm dann in zwei Anflügen jeweils einen Retter und einen Wanderer mit der Winde auf und flog sie ins Tal.

Die zweite Rettung sei besonders anspruchsvoll gewesen, da plötzlich wieder starker Schneefall und Wind einsetzten und die Sicht sich verschlechterte. „Die Fußmannschaft der Bergwacht wartete deshalb in der Schlegelmulde ab, ob die Heli-Rettung wetterbedingt auch wirklich klappt“, berichtet die Bergwacht. Ein Rettungswagen übernahm die beiden unverletzten, aber frierenden und bereits leicht unterkühlten Wanderer am Landeplatz und brachte sie zur Untersuchung in eine Klinik. (tkip)