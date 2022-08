Wanderer entdeckt sie im Bach: Urlauber-Paar offenbar über steiles Gelände abgestürzt

Von: Katarina Amtmann

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. © BRK BGL

Ein Wanderer entdeckte in Bayern ein abgestürztes Duo in und an einem Bach. Der 27-Jährige setzte sofort einen Notruf ab, der eine Rettungskette in Gang setzte.

Schönau am Königssee - Am Montag (22. August) kam es für die Bergwacht Berchtesgaden, die Besatzungen des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“, des Salzburger Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ und den Landrettungsdienst des Berchtesgadener Roten Kreuzes zu einer großen Rettungsaktion. Davon berichtet das BRK in einer Pressemitteilung am Montag, 29. August.

Bergwacht Berchtesgaden im Einsatz: Wanderer-Duo abgestürzt

Wie das BRK mitteilt, wurden „zwei schwerst verletzte Urlauber gerettet, die offensichtlich vom Stufenweg am Brandkopf im Bereich des Bäwei-Lochs über steiles bis senkrechtes Wiesen- und Felsgelände in den Krautkasergraben bis hinab zum Weidbach abgestürzt waren.“ Ein Wanderer aus NRW hatte den 69-jährigen Mann und die 66-jährige Frau aus Unterfranken am und im Bach liegend entdeckt, er hatte kurz nach 13 Uhr bei der Leitstelle Traunstein einen Notruf abgesetzt.

27-jähriger Wanderer entdeckt abgestürztes Duo - Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 27-Jährige stieg der Mitteilung zufolge gerade von der Richard Voß-Straße über den so genannten Brandkopfweg zum Brandkopf auf. Im Krautkasergraben sah er rund 20 Meter unterhalb des Wegs die beiden Verletzten am und im Bach liegen.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 14“ flog mit zwei Berchtesgadener Bergrettern zur Suche los und setzte sie mit der Winde an einer Lichtung ab. Sie gingen dann über den Steig weiter zur Absturzstelle und seilten sich von dort aus bis zu den Patienten ins Bachbett ab, während der Helikopter die Notärztin mit weiterer Ausrüstung brachte. Vier weitere Retter fuhren bis zur Vorderbrandkurve, gingen zu Fuß mit der Trage zur Absturzstelle und seilten sich ebenfalls in den Graben ab.

So rettet die Bergwacht Menschen aus unwegsamem Gelände

Wanderer-Duo nach Absturz in Bayern im Krankenhaus

„Die Einsatzkräfte versorgten die beiden Urlauber notfallmedizinisch und transportierten sie stellenweise seilgesichert mit der Trage aufwendig durch den wasserführenden Graben und zurück auf den Weg bis zur Lichtung, wo ‚Christophorus 6‘ den Mann mit dem Rettungstau abholen und zum Schneewinkl-Landeplatz fliegen konnte.“

Dort kümmerten sich die Berchtesgadener Notärztin und eine Rettungswagen-Besatzung weiter um dem Mann, bevor ihn der Heli dann zum Salzburger Landeskrankenhaus flog. „Christoph 14“ holte die ebenfalls zu einem besseren Aufnahmepunkt transportierte Frau zusammen mit seiner Notärztin per Winde ab und flog sie nach einer Zwischenlandung zum Klinikum Traunstein. (kam)

