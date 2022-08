Frau verirrt sich auf Weg zum Badesee – und muss mit Hubschrauber gerettet werden

Einsatz am Müllnerberg: Die Bergwacht rettete eine Ausflüglerin, die sich auf dem Weg zum See verirrt hatte © Markus Leitner/BRK

Die Bergwacht im Berchtesgadener Land wurde zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Eine Frau hatte sich auf dem Weg zum Thunsee verirrt.

Bad Reichenhall – Auf dem Weg zu einem Badesee bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) hat sich eine Frau so in den Alpen verlaufen, dass sie per Hubschrauber gerettet werden musste. Die 62-Jährige aus dem Landkreis Mühldorf war am Samstag mit dem Zug in die Kurstadt gefahren, um im Thumsee zu baden, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Jemand habe ihr den Ratschlag gegeben, über den angenehm schattigen Wanderweg an der Nordseite der Bürgermeisterhöhe hinauf zum See zu gehen.

Frau verirrt sich bei Bad Reichenhall: In Steilrinne kommt sie nicht mehr weiter

Auf dem Weg passierte ihr jedoch der Fehler: Sie bog offenbar bereits am Predigtstuhl in die falsche Richtung ab. So landete sie auf einem Ziehweg zum Müllnerhörndl. Für diesen Aufstieg war sie denkbar falsch gekleidet: Die Frau trug offene Sommerschuhe, eine Umhängetasche und ein Sommerkleid.

Als ihr klar wurde, dass sie bereits viel zu lange unterwegs war und falsch sein musste, aber keinen Handyempfang hatte, stieg sie abseits der Wege an den Steilhängen auf der Südseite des Müllnerbergs immer weiter ab. Schließlich kam sie in einer tief eingeschnittenen Steilrinne nicht mehr weiter und musste Hilfe bei der Leitstelle Traunstein anfordern.

Hubschrauber kommt zur Rettung

Obwohl ihre Position ziemlich genau geortet werden konnte, musste das Team des Rettungshubschraubers erst eine Weile aus der Luft nach ihr suchen, da die Frau versteckt unter Bäumen stand. Ein Luftretter seilte sich ab. Die 62-Jährige wurde über eine Seilwinde geborgen und zum Gasthaus nach Schneizlreuth geflogen – gerade noch, bevor am Abend das Gewitter begann.

