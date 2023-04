Bergwacht rettet fünfköpfige Urlauberfamilie vom Hochkalter – darunter ein zehn Monate altes Baby

Von: Katarina Amtmann

Der Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen ist der höchste Gipfel des gleichnamigen Massivs. © IMAGO / Zoonar

Die Urlauber-Familie aus NRW kam auf über 1000 Metern nicht mehr weiter, mit dabei waren auch drei Kinder. Die Verstiegenen riefen die Bergwacht.

Ramsau - Die Feiertage nutzen viele Menschen oft für Ausflüge in die Natur, besonders für Einheimische und Urlauber bieten sich dafür die bayerischen Berge an. Dabei muss die Bergwacht auch immer wieder Personen retten, die die dortigen Verhältnisse unterschätzen oder sich verirren.

Bergwacht rettet Urlauberfamilie aus NRW vom Hochkalter - Baby ist erst zehn Monate

Wie das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung erklärte, musste am Ostermontag eine fünfköpfige Familie vom Hochkalter gerettet werden. Die Urlauber-Familie aus Nordrhein-Westfalen hatte in rund 1250 Metern Höhe im Bergwald „auf einem Abkürzer zur Blaueishütte im Schnee den Weg verloren“ und kam nicht mehr weiter. Die Leitstelle ortete daraufhin das Handy der Verstiegenen. Ein Rückruf ergab: Absturzgefahr bestand nicht.

Die Bergwacht machte sich daraufhin auf den Weg, um Vater, Mutter und die drei Kinder (14, 12 und zehn Monate) zu retten. „Wegen des schönen Wetters waren sehr viele Menschen unter anderem auch noch beim Skibergsteigen unterwegs, weshalb weitere Bergretter als Einsatz-Reserve für mögliche Folge-Einsätze an der Wache blieben“, heißt es weiter.

Trotz Warnungen der Seilbahn-Mitarbeiter war ein Mann mit zwei Kindern zu Fuß abgestiegen. Der neunjährige Sohn musste beim Notruf aushelfen.

Bergwacht rettet Urlauber-Familie: Rettung per Heli nicht möglich

„Die ATV-Besatzung fuhr zur Schärtenalm oberhalb der Einsatzstelle, um von dort aus einen Rettungsweg nach oben zu erkunden, falls der Gruppe der Abstieg zu steil werden sollte, kam aber dann gute 50 Meter vor der Alm wegen einer großen Schneewechte nicht mehr voran“, so das BRK. Die Besatzung musste zu Fuß weitergehen.

Die Pinzgauer-Besatzung fuhr daraufhin von unten an und konnte gegen 15.30 Uhr erstmals Rufkontakt zu der Familie herstellen. Die Urlauber trauten sich den seilgesicherten Abstieg mit Klettergurten talwärts zu. Die Bergwacht übernahm jedoch das Baby in einer Rucksack-Kraxe.

Eine Rettung per Helikopter wäre im dichten Wald nicht möglich gewesen und der weitere Aufstieg war wegen des vielen Schnees wesentlich aufwendiger, heißt es weiter. Gegen 16.50 Uhr trafen alle wohlbehalten am Pinzgauer ein. Damit ging es zurück zum Parkplatz am Holzlagerplatz. Laut Bericht waren neun Bergretter bis circa 17.30 Uhr gefordert. (kam)

