Bergwanderer folgt App in die Irre - Retter rücken aus

Von: Johannes Welte

Von seiner Wander-App ließ sich ein Bergwanderer im Berchtesgadener Land in die Irre leiten. © veloliza panthermedia

Ein Bergwanderer ist in Bayern von seiner Handy-Wanderapp auf einen steilen Weg geführt worden, auf dem er nicht mehr weiter kam: Dieses Mal hatte der Alpinist Glück. In einem anderen Fall endete eine Handy-Navigation tragisch.

Bad Reichenhall - Schon wieder ist ein Bergwanderer von seiner Handy-Wanderapp auf einen falschen Weg geführt worden: Ein Bergsteiger aus Hessen bog am Sonntagabende bei seinem Abstieg vom Hochstaufen (1771 Meter) bei Bad Reichenhall (Berchtesgadener Land) falsch ab und musste von der Bergwacht gerettet werden.

Alpinist gerät wegen App in Bergnot © BRK BGL

Eigentlich wollte der 24-Jährige am Sonntagabend den leichtesten Weg ins Tal nehme. Der Urlauber war über die Steinernen Jager zum Reichenhaller Haus aufgestiegen und hatte sich beim Hüttenwirt sogar noch extra erkundigt, wie er am einfachsten wieder runter ins Tal kommt. Er wollte dann wie empfohlen auf dem Normalweg über die Bartlmahd absteigen.

Plötzlich geriet der Wanderer in felsiges, steiles Gelände

Bei dem Abstieg führte ihn an einer Abzweigung aber seine Wanderapp aber auf einen anderen Steig zur Goldtropfwand. Hier wurde der Stieg steil und felsig, der Mann rutschte auf dem Hintern weiter, schürfte sich auf und stellte schließlich fest, dass er dem Weg nicht gewachsen war – weder vor noch zurück.

Auf knapp 1300 Höhenmetern setzte der Wanderer einen Notruf ab. Mit einem Hubschrauber flogen die Rettungskräfte zu dem 24-Jährigen, doch der Wanderer wollte sich nicht per Seilwinde in den Hubschrauber ziehen lassen. Er hatte Panik.

Vor Panik wollte der Hesse nicht in den Hubschrauber steigen

So flog der Helikopter in zwei Flügen zwei Bergretter zu dem Hessen, vier weitere stiegen zu Fuß auf, die Helfer brachten den 24-Jährigen dann angeseilt und sicher ins Tal, wo er dann selbstständig mit dem Auto seine Unterkunft ansteuern konnte.

Erst am 12. August stürzte ein Bergwanderer (34) am Königssee in den Tod, nachdem er einer unbeschilderten Route gefolgt war, die Gratis-Wander-Apps anzeigen, die OpenStreetMap als Landkartengrundlage benutzen. Dieser Steig führt ohne jede Sicherung über steile Felspartien. Experten raten, nur gut beschriebenen Wanderrouten zu folgen und besser analoge Wanderkarten zu benutzen.