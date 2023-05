Bergwanderer melden sich nicht ab: Mega-Suchaktion am Königssee

Von: Johannes Welte

Teilen

Die Wasserwacht auf der Suche nach den vermissten Wanderern © BRK BGL

Ohne in ihrer Unterkunft am Königssee Bescheid zu sagen, haben zwei Urlauber spontan in einer Hütte übernachtet. Das verursachte eine Mega-Suchaktion.

Die steile Wand am Ostufer des Königsees © Johannes Welte

Schönau am Königssee - Wer sich in den Bergen eine Unterkunft nimmt und zu einer Tour aufbricht, kann sich darauf verlassen, dass die Gastgeber die Bergwacht alarmieren, wenn man abends nicht zurückkehrt. Falls man nachts nicht heimkommen will, sollte man darum Bescheid sagen.

Wanderer vermisst - Retter ziehen alle Register

Die Rettungsmannschaften treffen sich an der Seelände © BRK BGL

Genau das haben zwei Bergtouristen am Donnerstag offenbar nicht getan. Sie waren am Donnerstagmorgen zu ihrer Tour aufgebrochen und abends nicht heimgekehrt. Als sie am Freitagmorgen nicht in ihren Betten lagen, kam es zur großen Suchaktion: Die Leitstelle Traunstein alarmierte am Freitagvormittag Bergwacht, Wasserwacht und Polizei.

Eine unglaubliche Suchaktion wurde in Gang gesetzt: Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei suchte mit Boot im Wasser und mit Hubschrauber aus der Luft, die Bergwacht stieg vom Hagengebirge bis zum See hinab und suchte das Ufer weiter nach Süden zu Fuß ab. Die Wasserwacht patrouillierte am Ostufer mit dem Rettungsboot, kontrollierte die Hänge mit Fernglas und Wärmebild-Kamera - aber niemand fand eine Spur von dem Duo!

Kurz vor Mittag tauchten die Wanderer wieder in der Unterkunft auf

Um 11.30 Uhr Uhr kam dann die erlösende Nachricht: Die beiden Vermissten tauchten wieder wohlbehalten auf, als die Freiwillige Feuerwehr Bayerisch Gmain gerade auch noch an der Seelände eintraf, wo sie eine Such-Drohne aufsteigen lassen wollte. Einsatz abgeblasen. Die Wasserwacht musste aber noch alle Fußtrupps mit dem Boot wieder einsammeln und zur Seelände zurückbringen. Der Einsatz dauerte schließlich bis 13 Uhr.