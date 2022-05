Berlin als Erstes in den Basketball-Playoffs, Bayern Dritter

Titelverteidiger Alba Berlin geht nach Anwendung der Quotientenregelung in der Basketball-Bundesliga als Tabellenerster in die Playoffs. Die Telekom Baskets Bonn werden Zweiter sein und der FC Bayern München wird den dritten Platz belegen, wie die BBL am Samstag mitteilte.

Berlin - Das für Sonntag angesetzte Spiel der Berliner bei den Löwen Braunschweig war zuvor wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Niedersachsen abgesetzt worden. Aus terminlichen Gründen kann die Partie nicht nachgeholt werden, da die Playoffs am 13. Mai beginnen. Dadurch werden Braunschweig und Berlin am Ende der Hauptrunde nur 33 der 34 Pflichtspiele ausgetragen haben.

Nach der von den BBL-Clubs verabschiedeten Regelung wird damit nach dem Ende der Hauptrunde die Abschlusstabelle für alle 18 Clubs nach der Quotienten-Regelung erstellt (Siege geteilt durch die Anzahl der Spiele), hieß es in der Liga-Mitteilung. Alba Berlin geht erstmals seit 2009 wieder als Erster in die Playoffs. Die Berliner haben die letzten beiden Meistertitel geholt und sind amtierender Pokalsieger. dpa