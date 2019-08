Todesfall in JVA Bernau: Häftling während Hofgang niedergeschlagen - Wiederbelebung war zwecklos

Ein Streit in einer Justizvollzugsanstalt in Bernau am Chiemsee hat am Donnerstag ein tödliches Ende genommen. Ein Häftling wurde beim Hofgang niedergeschlagen und starb.

Bernau am Chiemsee - Ein Streit nahm für einen 30-jährigen Häftling in der JVA in Bernau am Chiemsee ein tödliches Ende. Der Mann und ein weiterer Häftling seien am Donnerstag aufeinander losgegangen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 30-Jährige ging durch einen Schlag zu Boden. Andere Insassen und Justizbeamte versuchten daraufhin, den Mann wiederzubeleben. Der Mann starb trotz der Bemühungen noch in dem Gefängnis in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim).

Bernau am Chiemsee: Tödliche Auseinandersetzung in JVA - Grund unklar

Die Häftlinge hatten gerade Hofgang, als der Vorfall passierte. In dieser Zeit haben die Insassen die Möglichkeit Fußball, Tennis oder auch Beachvolleyball zu spielen. Der Auslöser für die Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt. Der Täter habe so schnell zugeschlagen, dass die Beamten vor Ort keine Zeit hatten um zu reagieren, wie der Gefängnisleiter der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Gegen den Mithäftling wird nun wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.

Bernau am Chiemsee: Ermittlungen nach tödlichem Zwischenfall in JVA

"Natürlich werden bei bestimmten Erkenntnissen wie einer Psychose, die die Fremdgefährdung mit sich zieht, bestimmte Maßnahmen ergriffen", erläuterte der stellvertretende JVA-Leiter Clemens Schmid gegenüber rosenheim24. "Dann bekommt der Häftling beispielsweise allein Hofgang." Im Fall des 48-jährigen Tatverdächtigen gab es aber keine solchen Erkenntnisse. „Die Frage, ob einfach ein Streit eskaliert ist oder der mutmaßliche Tatverdächtige die Schläge geplant hat, ist Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft", sagte Schmid gegenüber rosenheim24. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich in eine andere JVA verlegt.

Während eines Gefangenentransports ist es in München zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Justizvollzugsanstalt Stadelheim bestätigte, schlugen auf der Fahrt zum Gericht plötzlich drei Häftlinge aufeinander ein. In der JVA Gelsenkirchen ist es ebenfalls zu einer Schlägerei gekommen. Dabei sind zwölf Gefangene verletzt worden, einer von ihnen schwer. Warum die 45 Insassen aufeinander los gingen, blieb ein Rätsel.

