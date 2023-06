Frau stößt bei Spaziergang in Bayern auf Krokodil und alarmiert die Polizei – die kann beruhigen

Von: Felix Herz

So in etwa muss das „Krokodil“ für die Spaziergängerin in Bayern wohl ausgesehen haben – tatsächlich handelte es sich jedoch um eine Hartschaum-Attrappe. (Symbolbild) © imagebroker / IMAGO

Es muss eine täuschend echte Attrappe gewesen sein: Auf einem Waldspaziergang meldete eine Frau aus Bayern der Polizei ein „Krokodil“.

Weidhausen bei Coburg – Einen Anruf der etwas ungewöhnlicheren Art erhielt die Polizei Lichtenfels am Sonntagnachmittag, 28. Mai. Bei einem Spaziergang im Wald habe eine Frau ein Krokodil entdeckt. Eine Streife ging dem tierischen Notruf sofort auf den Grund – und konnte die Dame beruhigen.

Frau stößt auf „Krokodil“ – Alarmierte Polizei kann beruhigen

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken von Mittwoch, 31. Mai, war die Dame nahe Neuensorg, Landkreis Coburg, in einem Wald spazieren, als sie ein vermeintliches Krokodil sichtete. Sie alarmierte die Polizei und war demnach so aufgeregt und verängstigt, dass sie ihren Standort nicht angeben konnte und an die Einsatzzentrale in Bayreuth weitergeleitet wurde. Von dort aus wurde ihr Handy geortet und eine Streife benachrichtigt.

Diese stellte dann vor Ort tatsächlich ein vier Meter großes Tier mit „weit aufgerissenem Maul mitten im Wald“ fest, heißt es. Doch die Beamten konnten die Anruferin beruhigen – bei dem „Krokodil“ handelte es sich um eine Hartschaum-Attrappe, die den Bogenschützen der Schützengesellschaft Neuensorg gehört.

Dame fällt bei Spaziergang auf Krokodil-Attrappe herein – Polizei kommt zu Hilfe

Laut Polizei veranstalten die Bogenschützen des Schützenvereins demnächst einen Wettkampf und haben dafür bereits verschiedene Parcours aufgebaut. Dementsprechend könnten Spaziergänger in dem Gebiet in den nächsten Tagen auf „Grizzlybären, Wölfe und anderes Getier“ stoßen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.

