Mysteriöses Wrack in Donau gefunden: Spur führt nach Bad Tölz – Polizei sucht ehemaligen Besitzer

Von: Felix Herz

Ein neues Peilschiff hat bei Arbeiten in der Donau ein Autowrack gefunden. Laut Polizei stammt es aus den frühen Sechziger Jahren. © Polizeipräsidium Niederbayern

Ein neues Peilschiff hat ein stark verrostetes Autowrack in der Donau in Niederbayern gefunden. Laut Polizei stammt es aus den frühen 60er Jahren.

Parkstetten – Am Mittwoch, 28. Juni, berichtet die Polizei Niederbayern von einem spannenden Fund: In der Donau bei Thurnhof in der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, wurde ein jahrzehntealtes Autowrack gefunden. Nun beginnt die Suche nach dem Besitzer.

Mysteriöses Wrack aus der Donau geborgen: Polizei nennt Details

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern wurde das mysteriöse Wrack bei den Peilarbeiten eines neuen Arbeitsschiffs des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Straubing gefunden und geborgen. Da es bereits stark verrostet ist, gehen die Beamten davon aus, dass sich das Auto bereits seit Jahrzehnten in der Donau befand.

Bei dem Auto handelt es sich um einen roten, zweitürigen Pkw der Marke Auto Union. Als Modell gibt die Polizei „DKW F 102“ an, das Baujahr liege etwa im Jahr 1962 bis 1964.

Wem gehörte das Wrack? Kennzeichen-Spur führt nach Bad Tölz

Laut Polizei befand sich an dem Fahrzeug noch ein Kennzeichen aus Bad Tölz. Aber: „Da heutzutage die Daten jedoch nicht mehr so lange gespeichert werden, gestaltet sich die Suche nach einem möglichen Besitzer schwierig“, teilten die Beamten mit. Man hoffe daher auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zudem würden die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei in Deggendorf noch andauern. (fhz)

