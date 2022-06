„Bitte hört euch um“: Hund Burli an Autobahn gefunden - Tierheim teilt emotionalen Facebook-Aufruf

Von: Katarina Amtmann

Wer kennt Hund Burli? © Tierheim Bayreuth

Wer kennt Hund Burli? Der Rüde wurde an einem Rastplatz der A9 gefunden und ist nun im Tierheim Bayreuth. Das sucht nun nach dem Besitzer des Tieres.

Bayreuth - Das Tierheim Bayreuth teilte einen emotionalem Facebook-Post mit seinen Followern: „Wer kennt ihn?“ fragen die Tierschützer zu zwei Fotos eines weißen Rüden. Der Hund wurde demnach am 23. Mai am Rastplatz Streitau an der A9 gefunden.

Hund gefunden: Tierheim sucht Besitzer von Rüde Burli

Er war ein paar Tage im Tierheim Hof und ist seit dem 28. Mai nun in Bayreuth: „Wer ihn kennt, bitte im Tierheim Bayreuth melden. Wir können uns gut vorstellen, dass er zu einem Bauernhof oder Schäfer gehört, bitte hört euch um“, so der Aufruf an die Facebook-Follower. Das Tier ist nicht gechippt.

Tierheim Bayreuth sucht Besitzer: „Was für ein schöner Kerl, der muss doch irgendwo vermisst werden“

„Was für ein schöner Kerl, der muss doch irgendwo vermisst werden. Hoffe er findet ganz schnell seinen Besitzer“, schreibt eine Frau unter den Tierheim-Post. Viele Tierfreunde haben den Post geteilt - insgesamt, Stand 3. Juni, über 4500 - doch eine Frau hat wenig Hoffnung auf Erfolg: „Autobahn, Raststätte... Hoffentlich nicht ausgesetzt, der Arme.“



Dass Burli, so wird der Rüde im Tierheim genannt, ausgesetzt wurde, hält die Einrichtung auf Merkur.de-Nachfrage für möglich. Das Tierheim vermutet, dass der Hund noch „relativ jung“ ist, circa zwei Jahre alt. „ Er ist gepflegt, kastriert, wohlgenährt und nach anfänglicher Skepsis, die auch nachvollziehbar ist, ein gut erzogener Hund.“

Hund Burli an Autobahn gefunden - Tierheim mit emotionalem Facebook-Post

„Falls sich der Besitzer nicht melden sollte, werden wir uns mit dem örtlich zuständigen Veterinäramt bezüglich der weiteren Vorgehensweise abstimmen,“ erklärt das Tierheim gegenüber Merkur.de. Angebote gibt es unter dem Facebook-Post aber auch schon zahlreiche: „Wenn sich kein Besitzer findet, kann man mich gerne kontaktieren. Ich habe Bauernhof mit Pferden. Hier hätte er einen Job“, schreibt eine Frau in den Kommentaren. (kam)

