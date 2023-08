„Was geht nur in den Menschen vor?“ Diebe bestehlen fränkische Feuerwehr – „Darf nicht wahr sein“

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr Neustadt bei Coburg entdeckte, dass an ihrem Gerätehaus etwas gestohlen wurde. Die Retter zeigen sich darüber sehr wütend.

Neustadt bei Coburg - Normalerweise berichtet die Freiwillige Feuerwehr aus Neustadt bei Coburg auf Facebook über ihre Einsätze. Doch Mitte August teilten sie dann eine Nachricht „in eigener Sache“.

„Was geht nur in den Menschen vor?“ Diebe machen sich bei Feuerwehr zu schaffen

„Wir sind erbost über das, was wir bei uns am Gerätehaus vorgefunden haben“, schreiben die Feuerwehrler in dem Facebook-Post verärgert. Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 15. August, wurden an dem Gerätehaus die Fallrohre aus der Dachrinne geklaut. „Was geht nur in den Menschen vor, an einer Einrichtung, wie einem Feuerwehr-Gerätehaus, etwas zu klauen?“ fragen sich die Einsatzkräfte.

Die Stadt Neustadt habe den Vorfall an die Polizei weitergeleitet und Anzeige erstattet. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich bei den Beamten melden, bittet die Freiwillige Feuerwehr.

Eine Verdacht hat man bei der Feuerwehr aber auch. „Wir vermuten, dass es Kupferdiebe waren, die das Material klauen und dann weiter verkaufen“, erklärte Kommandant und Stadtbrandinspektor Florian Höfner gegenüber infranken.de.

„Sauerei“: Facebook-Follower nach Diebstahl bei Neustadter Feuerwehr entsetzt

„Sauerei“, kommentiert eine Frau den Facebook-Beitrag. „Das darf ja gar nicht wahr sein“, ist ebenfalls zu lesen und eine dritte Person findet: „Es ist egal, ob es die Feuerwehr ist (...). Man macht sowas net! Nur noch Blöde unterwegs!“ „Sowas ist nicht vorstellbar, die Welt ist total verrückt,“ zeigt sich eine weitere Person verärgert. Über 90 Menschen haben mit einem Like or einem wütenden Smiley auf den Facebook-Post reagiert, mehr als 80 Personen haben ihn geteilt. (kam)

