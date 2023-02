Besuch der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ – in der südlichsten Stadt Deutschlands

Von: Ute Laukner

Der Erlebnisbad in der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ bietet mehrere Badebereiche in einer gläsernen Halle sowie ein Außenbad. © WONNEMAR Sonthofen

Die „Therme Wonnemar-Sonthofen“ bietet mit ihrem Spaß- und Sportbad, der Saunawelt, dem Thermalbereich und dem Bergblick einen erholsamen Tagesurlaub.

Sonthofen – Die „Therme Wonnemar-Sonthofen“ im schwäbischen Landkreis Oberallgäu in Bayern ist bekannt für ihr Erlebnisbad, den Thermalbereich, die Saunawelt und den SPA-Bereich. Für Action sorgt der Rutschentower mit „Kamikaze-Rutsche“ und „Black-Hole“. Die Kinder hingegen fühlen sich im „Wonni-Land“ wohl. In den verschiedenen Thermalbecken sorgen die warmen Wassertemperaturen für wohlige Momente. Die großzügig angelegte Sauna-Wohlfühlwelt legt noch einen drauf und die Massagen und Anwendungen im SPA runden die Thermentage ab.

Therme Wonnemar-Sonthofen: Spaß- und Sportbad, Saunawelt, Thermalbereich, Boutique Ort: Sonthofen, schwäbischer Landkreis Oberallgäu in Bayern Adresse: Stadionweg 5 in 87527 Sonthofen

„Therme Wonnemar-Sonthofen“ – Das warme Wasser sorgt für entspannende Momente

Die Wassertemperaturen im Erlebnis- und Wellenbecken betragen 30 Grad. Im Kinderbecken sogar 34 Grad, ebenso wie im Whirlpool, dem Thalasso- und Massagebecken und dem Saunawarmbecken. Im Kaskadenbecken ist das Wasser 33 Grad warm. Nur 0,5 Grad weniger sind es im Sole-Außenbecken mit 32,5 Grad.

Noch ein Grad weniger ist es im Erlebnis-Außenbecken mit 31,5 Grad, während die Rutschenanlagen 27 Grad und das Sportbecken 25 Grad haben. Gerade zu den Jahreszeiten, an denen es draußen kalt ist, werden alle wohligen Thermalbereiche in der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ gern genutzt.

In der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ betragen die Wassertemperaturen:

Thalasso- und Massagebecken: 34 Grad

Whirlpool: 34 Grad

Saunawarmbecken: 34 Grad

Kinderbecken: 34 Grad

Kaskadenbecken: 33 Grad

Sole-Außenbecken: 32,5 Grad

Erlebnis-Außenbecken: 31,5 Grad

Erlebnis- und Wellenbecken: 30 Grad

Rutschenanlagen: 27 Grad

Sportbecken: 25 Grad

Thermenbesuch als Sommervergnügen – Im Außenbad geht die Post ab

Aber auch während der wärmeren Tage wird die Außenanlage der Therme mit ihrem Außenbecken und den Nackenduschen, Bodenstrudlern und Sprudelbänken sowie dem Panoramablick in die Allgäuer Berge gern besucht. Ein weiterer Grund einen Tag im Außenbad zu verbringen ist, wie die Thermenwebseite verlautet: „Spaß und Spiel garantiert eine Runde Wasserball, die selbstverständlich erlaubt ist!“.

Action beim Rutschentower in der „Therme Wonnemar-Sonthofen“

Für das Abenteuererlebnis im Erlebnisbad sorgt der „Rutschentower“. So richtig Action finden die Besucher bei der „Kamikaze-Rutsche“ und dem „Black-Hole“. Kinder ab acht Jahren trudeln mit den Wasserringen mal mehr, mal weniger schnell 96 Meter die „Crazy River“-Rutsche runter. In der breiten Familienrutsche geht es fröhlich den Weg runter ins Wasservergnügen. Noch mehr Spaß haben die ganz Kleinen im „Wonni-Land“.

Die Wonni-Land Rutsche in der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ gehört zum Kinderbereich mit Spielschiff und Babymulde. © WONNEMAR Sonthofen

Für die Kinder gibt es den Spaß im „Wonni-Land“

Das separte „Wonni-Land“ gehört den Kindern. Der Name kommt vom Seehund-Maskottchen „Wonni“, einer Steinfigur, die den Kinderbereich kennzeichnet. Hier gibt es Spielideen wie den Springbrunnen zum Plantschen, Wasserspritzgeräte und sogar einen Wasserfall.

In der Felsengrotte verstecken sich die Lütten gern mal und die Babymulde gibt es eine beheizte Bank zum Ausruhen. Achtung: Wie in jeder Therme gilt, dass trotz des Kinderbereichs die Kinder immer von den Eltern verantwortungsvoll betreut werden müssen.

Im Thermalbereich trifft Wasser auf Gesundheit

Augen schließen, sorgenvolle Gedanken draußen lassen, erstmal tief durchatmen und im wohlig warmen Wasser entspannen. Das ist das berühmte Thermenglück. Das meersalzhaltige Warmwasserbecken mit den großzügig angelegten Sprudelliegen sorgt für eine optimale Entspannung der Muskulatur. Die verschiedenen Kneipp-Becken regen das Immunsystem an.

Der Thermalbereich in der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ ist eine Oase der Entspannung. © WONNEMAR Sonthofen

Das Perfekte am warmen Solewasser ist, dass jeder nur noch ein Zehntel des eigenen Körpergewichts trägt. Das entlastet die Gelenke und entspannt bei dem fabelhaften Blick in die Oberstdorfer Berge. Am Ort der Ruhe verwöhnen die Nackenduschen, Bodensprudler, Sprudelbänke und Sprudelliegen sowie Massagedüsen im 32 Grad warmen Wasser den Körper.

Das sind die Angebote im Thermalbereich:

Thalasso und Massagebecken

Kneipp-Tretbecken

Kneipp-Tauchbecken

Sole-Inhalationsstollen

Sole-Außenbecken mit Ruheliegen

Römisches Dampfbad

Kaskaden-Becken

Physiotherm-Infrarotliege

Sonnenwiese®

SPA Meeresklimakabinen

Außenwhirlpool

Schwebeliegen

Die Saunawelt der „Therme Wonnemar-Sonthofen“

In der Sauna geht es entweder heiß her oder mächtig dampfend. Mal duftet es nach einem Aufguss nach Kräutern oder mal knistert das Holz im Kamin. Das Wonnemar-Saunaangebot ist umfangreich. Für jede Stimmung gibt es das passende Angebot. Zwischen den Saunagängen warten Ruheliegen auf die Thermenbesucher. Wichtig beim Saunieren ist, dass genügend Wasser vor und nach einem Saunabesuch getrunken wird, um den Wasserhaushalt des Körpers wieder herstellen.

Die „Panoramasauna“ mit Glasfront und 65 Grad Schwitzvergnügen der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ schwebt an einer Hangkante und gibt den Blick auf die Altstadt frei. © WONNEMAR Sonthofen

Das gehört zur Saunawelt:

Finnische Sauna

Steinbad Sauna

Blockhaus Sauna

Vital Sauna

Feuersauna

Öffnungszeiten der „Therme Wonnemar-Sonthofen“

Die Öffnungszeiten der „Therme Wonnemar-Sonthofen“ für das Spaß- und Sportbad, die Saunawelt sowie der Thermalbereich und die Boutique sind einfach zu merken: Von 10.00 bis 22.00 Uhr ist geöffnet. Nur das SPA weicht von diesen Öffnungszeiten ab und ist von Mittwoch bis Sonntag von 14.30 bis 20.00 Uhr geöffnet. Die Gäste müssen aber bedenken, dass die Thermenbereiche wie zum Beispiel das Erlebnisbad, die Sauna und Gastronomie noch in der genannten Öffnungszeit zu verlassen.

Das Ankleiden muss zeitlich noch in der angegebenen Öffnungszeit der Therme erfolgen. Termin-Reservierungen sollten am besten vorher für die unterschiedlichen Angebote wie zum Beispiel die Massagen vorgenommen werden, dann kommt es am Verwöhntag nicht zu langen Wartezeiten. Auch bei Kindergeburtstagen müssen die Termine verbindlich vorher gebucht und rückbestätigt sein.

Das sind die Öffnungszeiten (Stand: 1. Februar 2023):

Spaß- und Sportbad von 10.00 bis 22.00 Uhr

Saunawelt von 10.00 bis 22.00 Uhr

SPA Mittwoch bis Sonntag von 14.30 bis 20.00 Uhr

Thermalbereich von 10.00 bis 22.00 Uhr

Boutique von 10.00 bis 21.00 Uhr

Preisbeispiele für das Erlebnisbad und die Saunawelt

Es gibt zwei Preis-Varianten im Spaß- und Sportbad: die Zwei-Stunden-Karte für 15,50 Euro pro Person, Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 15 Jahre für 13,90 Euro pro Person und die Vier-Stunden-Karte für 18,50 Euro pro Person. Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 15 Jahre für 16,90 Euro pro Person. Bei einer Überziehung wird der nächst höhere Tarif gebucht. Bei weiterem Zeitverzug kommt danach je Stunde und Person ein Euro Zuschlag hinzu. Die Saunawelt ist im Preis nicht mit drin und muss extra gebucht werden. Kleine Kinder bis 4 Jahre zahlen jeweils 4,90 Euro.

In der Saunawelt kostet die Zwei-Stunden-Karte für Kinder, Ermäßigte, Erwachsene für 19,50 Euro pro Person. Vier-Stunden-Karte für Kinder, Ermäßigte, Erwachsene für 23,50 Euro pro Person. Der Thermalbereich kostet 10,90 Euro pro Person für Erwachsene, Ermäßigte und Kinder – dieser Bereich ist nicht einzeln buchbar. Nur in Verbindung mit dem Besuch im Sport- und Spaßbad oder der Saunawelt. Es gibt noch eine Menge anderer Preise, die sich nach den individuellen Wünschen der Besucher richten. Am besten für einen Besuch vorher an der Kasse nachfragen.

Preisbeispiele für die Thermennutzung mit Stand vom 6. Februar 2023 (Auszug):

Spaß- und Sportbad

Spaß- und Sportbad: Zwei-Stunden-Karte für 15,50 Euro pro Person, Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 15 Jahre für 13,90 Euro pro Person.

Spaß- und Sportbad: Vier-Stunden-Karte für 18,50 Euro pro Person. Ermäßigung für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 15 Jahre für 16,90 Euro pro Person.

Bei Überziehung wird der nächst höhere Tarif gebucht. Und bei weiterem Zeitverzug danach je Stunde und Person kommt ein Euro hinzu. Die Saunawelt ist im Preis nicht mit drin und muss extra gebucht werden. Kleine Kinder bis 4 Jahre zahlen jeweils 4,90 Euro.

Saunawelt

Wer die Saunawelt nutzen möchte, zahlt für die Zwei-Stunden-Karte für Kinder, Ermäßigte, Erwachsene pro Person 19,50 Euro. Die Vier-Stunden-Karte für Kinder, Ermäßigte, Erwachsene gibt es für 23,50 Euro pro Person.

Thermalbereich

10,90 Euro pro Person für Erwachsene und Kinder – der Bereich ist nicht einzeln buchbar. Ein Besuch in den Thermalbereich geht nur in Verbindung mit einem Ticket für das Sport- und Spaßbad oder der Saunawelt.

Familientag ist der Freitag

4 Stunden Spaß- und Sportbad Familie 44,50 Euro.

4 Stunden Spaß- und Sportbad Kind 12,50 Euro.

Das Familientag-Angebot ist nur gültig im Spaß- und Sportbad, außer feiertags und in den Ferien.

Jede weitere Stunde kostet 1,00 Euro pro Person.

Eine Aufbuchung des Thermalbereichs für 10,50 Euro pro Person ist möglich.

Es ist keine Aufbuchung der Saunawelt möglich.

Weitere verbindliche und detaillierte Preisangaben befinden sich auf der Therme-Wonnemar-Sonthofen-Webseite.

Auf Entdeckungsreise geht es rund um die „Therme Wonnemar-Sonthofen“

Die Kreisstadt Sonthofen wurde 2005 zur „Alpenstadt des Jahres“ gewählt. Die Mitglieder des „Vereins Alpenstadt des Jahres“ küren durch eine Jury jene Städte, die das Übereinkommen zum Schutz der Alpen durch Naturschutz, Raumplanung, Nachhaltige Entwicklung und Energieeffizienz erfüllen. Sonthofen, die südlichste Stadt Deutschlands: Sie ist je nach Startpunkt etwa vom Bodensee rund 60 Kilometer entfernt und rund 150 Kilometer von München, der Hauptstadt Bayerns.

Wer zur „Therme Wonnemar-Sonthofen“ mit dem Wohnmobil anreist, könnte je nach Auslastung übrigens dort auf dem Parkplatz einen Stellplatz finden. Der Platz hat allerdings keine Ver- und Entsorgungseinrichtung. Die Gebühr für 24 Stunden beträgt 6,50 Euro. Es ist möglich, von hier aus zu Fuß nach Sonthofen zu laufen. Oder eine Wanderung in die landschaftliche Umgebung zu unternehmen.

Weitere „Wonnemar“-Thermen gibt es übrigens in Wismar, Bad Liebenwerda, Backnang und Marktheidenfeld. In Wismar gehört noch das „Wonnemar Resort“-Hotel dazu.