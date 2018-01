Dreistes Betrüger-Paar: Statt Miete hinterlassen sie Dreck und leere Weinflaschen

Polizei sucht weitere geschädigte Vermieter

von Christoph Gschoßmann

Wochenlang bleiben, nicht bezahlen und einen Riesensaustall hinterlassen: So haben ein 64-Jähriger und eine 34-Jährige in vielen Orten in Bayern Vermieter geprellt. Die Polizei ermittelt.