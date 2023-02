Trickbetrüger erbeuten 100.000 Euro und Gold von Seniorin (91)

Von: Elisa Buhrke

Die 91-Jährige fiel auf die Masche der Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, herein. © Fleig / Eibner-Pressefoto

Betrüger haben etwa 100.000 Euro Bargeld bei einer Seniorin erbeutet. Ein anderer Rentner hat die Masche jedoch durchschaut.

Hof/Bad Staffelstein - Betrüger haben rund 100.000 Euro und Gold bei einer älteren Frau in Oberfranken erbeutet: Die Täter riefen die 91-Jährige zunächst an und behaupteten, ein Angehöriger von ihr sei im Gefängnis gelandet. Er hätte einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Wie die Polizei am Freitag, 24. Februar, mitteilte, forderten sie die Dame deshalb zur Zahlung einer Kaution auf.

Später am Nachmittag standen die Betrüger vor ihrer Haustür: Der Mann und die Frau gaben sich vor der Seniorin als Polizisten aus. Die 91-Jährige überließ ihnen Gold und Bargeld in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Betrüger geben sich als Polizisten aus – ein Senior durchschaute die Masche

Die Frau aus Hof war nicht die Erste, bei der Betrüger eine solche Masche anwenden. Ein 90-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels, dem sie am Mittwoch 10.000 Euro abzocken wollten, fiel darauf jedoch nicht herein. Die Betrüger hatten ihm eine Adresse für die Geldübergabe in Hof genannt, an der ihn ein vermeintlicher Staatsanwalt erwarten sollte. Anstatt der Aufforderung zu folgen, machte er sich auf den Weg zur Polizeiwache in Hof. Dort flog der versuchte Betrug natürlich auf. (dpa/elb)