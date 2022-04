Betrunkener rast ungebremst auf Grenzkontrolle zu

Fahrzeuge stehen nach einem Unfall auf der Straße. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Betrunkener ist im Berchtesgadener Land auf der Autobahn 8 mit rund 100 Kilometern pro Stunde auf Grenzbeamte zugerast und anschließend ungebremst ins Heck eines Lkws geprallt. Bei dem Unfall erlitten alle vier Insassen des Wagens mittelschwere Verletzungen; die Polizisten und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt, wie das Bayerische Rote Kreuz am Sonntag mitteilte.

Bad Reichenhall- Der 23-jährige Fahrer des Kleinwagens ignorierte am Samstagabend den Angaben zufolge sowohl die Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 Kilometern pro Stunde an der Grenzstation am Walserberg nahe Bad Reichenhall als auch die Signale der Polizisten, stehen zu bleiben. Die Beamten der Bundespolizei konnten noch rechtzeitig zur Seite springen, bevor das Auto in einen Sattelzug krachte, der gerade die Kontrollstelle passierte. Die vier Insassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Alkohol-Test des Fahrers ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 50 000 Euro. dpa