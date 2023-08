Last Minute auf die Berghütte: Neues Internet-Tool erleichtert Bettensuche

Von: Johannes Welte

Ein Bett in einer Berghütte ist sehr begehrt. Ein neues Tool hilft bei der Suche. © imago stock&people

Der Bergsommer läuft auf Hochtouren, viele Hütten sind vor allem an den Wochenenden voll belegt. Ein Internet-Tool wurde entwickelt, das freie Betten auf die Schnelle vermitteln soll.

München - Mit dem Werkzeug „Last-Minute-Hüttenbett“ können Nutzer auf einer interaktiven Landkarte alle Hütten des DAV in Deutschland und Österreich sehen, die an das Reservierungssystem angeschlossen sind. Das Tool zeigt in Ampelfarben die Verfügbarkeit von Schlafplätzen für diese und nächste Nacht an: Ist sie grün, sind beide Nächte verfügbar. Zeigt die Ampel orange, hat die Hütte nur für eine Nacht einen Platz frei. Bei rot sind alle Betten belegt.

Freie Hütte auf einen Blick finden: Neues Online-Toll soll helfen

Somit erkennt man auf einem Blick, wo noch Platz ist und wo nicht. „Das neue Online-Tool ist ein Schritt zur Verbesserung des Serviceangebots für Bergbegeisterte und erleichtert die Planung spontaner Bergausflüge“, erklärt Thomas Bucher, Pressesprecher beim Deutschen Alpenverein.



Am Handy kann man schnell die nächste freie Berghütte finden. © Dirk Walter

Was den Bergwanderer freut, kann den Wirten nur recht sein: So kann Thomas Jauernig, einer der Wirte der Tutzinger Hütte am Fuß der Benediktenwand bei Benediktbeuern, jetzt Betten von Gästen freigeben, die kurzfristig abgesagt haben. „Vor allem gibt es bei schlechtem Wetter viele kurzfristige Absagen“ berichtet der Wirt.

Hüttenwirt berichtet von Spontan-Absagen: Hütten in den Ferien oft belegt

Allerdings müssen die Gäste dafür eine Stornogebühr von zehn Euro pro Person bezahlen, wenn sie weniger als eine Woche vor der Anreise absagen, bei unter drei Tagen sind es 15 Euro, am Tag der Anreise 20 Euro. Wie die Wirte an das Geld kommen? „Der Gast muss bei der Buchung seine Kredikartennummer angeben“, so Jauernig.



Doch manchmal reservieren Gäste nur per Email. „Da gibt es auch Absagen, aber heuer musste ich bislang nur einmal der Storngebühr nachrennen, weil eine Kundin nicht auf die Emails regaiert hatte.“ Dass der Wirt dennoch auf den erwarteten Einnahmen sitzen bleibt ist das eine, dass andere Gäste die freien Betten nicht bekommen, das andere: „Gerade jetzt in den Ferien ist die Hütte meistens belegt, doch immer wieder sagen Gäste ab. Wanderer, die gerne auf der Hütte übernachten würden, mussten dann daheim bleiben“, erinnert sich Jauernig.

Niemand wird vom Berg heimgeschickt: Unangemeldete Gäste wollen Betten haben

Für Wanderer, die kurzfristig planen, ist es schon praktisch, dass sie jetzt schnell im Internet nachschauen können, ob und wo es noch freie Betten gibt.“ Das neue Tool ist schon ein paar Wochen lang in Betrieb. „Die Gäste sind sehr zufrieden damit“, so der Wirt weiter. Und was passiert, wen man ohne Reservierung an der Tutzinger Hütte ankommt?

Tatsächlich stehen nicht selten unangemeldete Gäste in der Stube und begehren ein Bett. Jauernig: „Wir liegen am Fernwanderweg München-Venedig, wer da unterwegs ist, kann nicht immer kalkulieren, wann er an welcher Hütte ankommt“. Was dann passiert, wenn alle Betten belegt sind? Der Wirt lächelt: „In irgend eine Kammer können wir noch eine Matratze legen oder es gibt noch Platz im Bettenlager. Wir haben noch niemand weggeschickt.“

