Bewaffneter Mann löst SEK-Einsatz in Niederbayern aus

Im niederbayerischen Zeilarn, im Landkreis Rottal-Inn, sorgte ein bewaffneter Mann am Sonntagabend für einen SEK-Einsatz, der sich auf ein ungeahntes Maß ausweitete.

Zeilarn/Landkreis Rottal-Inn - Laut Polizeibericht wurde die Polizeiinspektion Simbach am Inn gegen 19 Uhr über eine Suizidandrohung eines Mannes in der Cidelarenstraße in Zeilarn informiert. Grund für diese Androhung soll angeblich die Trennung von seiner Lebensgefährtin gewesen sein. In der Folge sollte sich der Einsatz auf ein ungeahntes Ausmaß ausweiten.

Denn vor Ort wurde durch die Polizei Gasgeruch wahrgenommen. Zudem wurde der Mann mit einem Revolver bewaffnet gesichtet. Der 45-Jährige konnte schließlich allein in seinem Haus, kurz vor Mitternacht, durch Spezialkräfte unverletzt und widerstandslos festgenommen werden. Weitere Personen waren nicht in Gefahr.

Insgesamt waren 85 Polizeikräften, darunter ein Sondereinsatzkommando sowie Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Bundesstraße B20 musste zwischenzeitlich wegen des Einsatzes gesperrt werden.

