Bewaffneter Überfall auf McDonalds-Filiale: Räuber auf der Flucht

Bei einem Überfall auf eine McDonalds-Filiale am Mittwochmorgen erbeuteten zwei Männer mehrere Tausend Euro. Die Räuber sind auf der Flucht.

Regensburg - Ein Unbekannter hat in der Oberpfalz am frühen Mittwochmorgen ein Fast-Food-Restaurant überfallen und mit vorgehaltener Schusswaffe mehrere Tausend Euro erbeutet. Zur Art der Waffe machte ein Polizeisprecher am Morgen zunächst keine Angaben und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Zwei Angestellte der Filiale in Obertraubling am südlichen Stadtrand von Regensburg blieben bei dem Überfall unverletzt. Der Räuber flüchtete zu Fuß.

Der flüchtige Täter wird folgendermaßen beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Figur, blonde Haare, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit schwarzer Jacke, Baseball-Kappe, Schal (ums Gesicht gewickelt) und braunen Schuhen.

Wer Zeuge der Tat wurde oder den Täter auf seiner Flucht gesehen hat bzw. Hinweise auf dessen Identität geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen.

dpa